15 июля 2024

Путин заявил о преимуществе открытия северного обхода Твери для Екатеринбурга

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин торжественно открыл участок северного обхода Твери Фото:

Открытый участок северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» сократит время пути из Северо-Западной части России до Екатеринбурга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия объекта.

«Сегодня здесь в Твери открывается один из объектов „Автодора“ — современная 60-километровая трасса. Это по сути финальный завершающий этап строительства М-11 „Нева“. Сократится время в пути из Северо-Западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени», — сказал Путин. Прямая трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24».

Строительство самого сложного участка северного обхода на скоростной трассе М-11 «Нева» — мост через Волгу стартовало летом 2022 года. Движение на новом объекте полностью откроется 17 июля. В настоящий момент дорожные работы находятся на этапе подготовки к приемочной комиссии.

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Открытый участок северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» сократит время пути из Северо-Западной части России до Екатеринбурга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия объекта. «Сегодня здесь в Твери открывается один из объектов „Автодора“ — современная 60-километровая трасса. Это по сути финальный завершающий этап строительства М-11 „Нева“. Сократится время в пути из Северо-Западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени», — сказал Путин. Прямая трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Строительство самого сложного участка северного обхода на скоростной трассе М-11 «Нева» — мост через Волгу стартовало летом 2022 года. Движение на новом объекте полностью откроется 17 июля. В настоящий момент дорожные работы находятся на этапе подготовки к приемочной комиссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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