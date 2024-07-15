Путин заявил о преимуществе открытия северного обхода Твери для Екатеринбурга

16 июля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Путин торжественно открыл участок северного обхода Твери Фото: Владимир Андреев © URA.RU Открытый участок северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» сократит время пути из Северо-Западной части России до Екатеринбурга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия объекта. «Сегодня здесь в Твери открывается один из объектов „Автодора“ — современная 60-километровая трасса. Это по сути финальный завершающий этап строительства М-11 „Нева“. Сократится время в пути из Северо-Западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени», — сказал Путин. Прямая трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Строительство самого сложного участка северного обхода на скоростной трассе М-11 «Нева» — мост через Волгу стартовало летом 2022 года. Движение на новом объекте полностью откроется 17 июля. В настоящий момент дорожные работы находятся на этапе подготовки к приемочной комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Открытый участок северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» сократит время пути из Северо-Западной части России до Екатеринбурга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия объекта. «Сегодня здесь в Твери открывается один из объектов „Автодора“ — современная 60-километровая трасса. Это по сути финальный завершающий этап строительства М-11 „Нева“. Сократится время в пути из Северо-Западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени», — сказал Путин. Прямая трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Строительство самого сложного участка северного обхода на скоростной трассе М-11 «Нева» — мост через Волгу стартовало летом 2022 года. Движение на новом объекте полностью откроется 17 июля. В настоящий момент дорожные работы находятся на этапе подготовки к приемочной комиссии.