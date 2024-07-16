Путин открыл самый сложный участок северного обхода Твери. Инфографика

16 июля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Путин торжественно открыл участок северного обхода в Твери на скоростной трассе М-11 «Нева» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин посетил Тверь и открыл самый сложный участок северного обхода на скоростной трассе М-11 «Нева» — мост через Волгу. Его строительство стартовало летом 2022 года, он стал самым сложным сооружением на участке. На место открытия моста Путин прибыл на автомобиле Lada Aura. «Обход Твери упростит пути во многие уголки России», — заявил глава РФ на церемонии открытия. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что новый участок также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Кроме того, Владимир Путин добавил, что надежные дороги являются основой экономики РФ. «[Дороги] улучшают качество жизни людей, способствуют развитию. Я желаю вам и вашим трудовым коллективам больших свершений», — отметил глава России. Движение по северному обходу Твери на скоростной трассе М-11 «Нева» полностью откроется 17 июля. В настоящий момент дорожные работы находятся на этапе подготовки к приемочной комиссии. Первый этап строительства северного обхода, соединяющий село Медное с Бежецким шоссе, был успешно завершен и введен в эксплуатацию в конце 2023 года. На данный момент осталось открыть движение по оставшемуся участку длиной 27 километров. На этом отрезке был возведен мост через Волгу. Его строительство началось в 2022 года и стало одним из самых сложных технических объектов проекта. Фото: сайт «Автодор» https://russianhighways.ru/?ysclid=lyo3rzwwsp909825363 Фото: сайт «Автодор» https://russianhighways.ru/?ysclid=lyo3rzwwsp909825363 Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин посетил Тверь и открыл самый сложный участок северного обхода на скоростной трассе М-11 «Нева» — мост через Волгу. Его строительство стартовало летом 2022 года, он стал самым сложным сооружением на участке. На место открытия моста Путин прибыл на автомобиле Lada Aura. «Обход Твери упростит пути во многие уголки России», — заявил глава РФ на церемонии открытия. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что новый участок также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Кроме того, Владимир Путин добавил, что надежные дороги являются основой экономики РФ. «[Дороги] улучшают качество жизни людей, способствуют развитию. Я желаю вам и вашим трудовым коллективам больших свершений», — отметил глава России. Движение по северному обходу Твери на скоростной трассе М-11 «Нева» полностью откроется 17 июля. В настоящий момент дорожные работы находятся на этапе подготовки к приемочной комиссии. Первый этап строительства северного обхода, соединяющий село Медное с Бежецким шоссе, был успешно завершен и введен в эксплуатацию в конце 2023 года. На данный момент осталось открыть движение по оставшемуся участку длиной 27 километров. На этом отрезке был возведен мост через Волгу. Его строительство началось в 2022 года и стало одним из самых сложных технических объектов проекта.