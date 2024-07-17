Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН: что произошло

Лавров во время Совбеза ООН одним вопросом поставил на место постпреда США

17 июля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активисты нарушили порядок на заседании Совбеза ООН во время выступления главы МИД Росси Сергея Лаврова. Охрана быстро среагировала на выходку активистов и вывела их из зала. Также Лавров удивился появлению на его выступлении представителя США. Что произошло на заседании — в материале URA.RU. Инцидент во время обсуждения Ближневосточного кризиса На недавнем заседании Совета Безопасности ООН произошел инцидент, когда активисты попытались сорвать речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Темой заседания была ситуация на Ближнем Востоке. Согласно видеоматериалам, опубликованным ТАСС, две женщины, предположительно гости израильской делегации, встали с плакатами после выступления израильского постпреда. Они начали выкрикивать слова, по всей видимости, связанные с заложниками ХАМАС. Упомянутый инцидент не является единственным случаем, когда активисты пытаются сорвать политические мероприятия. Например, недавно они прервали выступление британского политика Найджела Фараджа, вывесив за его спиной провокационный баннер. Реакция Сергея Лаврова Глава МИД России отреагировал спокойно на попытку срыва своего выступления, предложив активистам высказаться более четко. После того как выкрики прекратились, он продолжил свою речь, и охрана зала вывела нарушителей порядка. В своем выступлении Лавров подчеркнул необходимость «постоянного и повсеместного» прекращения огня в регионе, что является ключевым условием для освобождения заложников и арестованных палестинцев. Министр также выразил мнение о том, что текущее обострение насилия на Ближнем Востоке частично является следствием американской политики в регионе, упомянув при этом о повторных случаях использования США права вето в Совбезе ООН. Лавров призвал к решению конфликта на Ближнем Востоке по принципу «ни слова о Палестине, без Палестины», подчеркивая необходимость участия самой Палестины в обсуждении ее будущего. Лавров во время Совбеза ООН одним вопросом поставил на место постпреда США В рамках заседания Лавров также обратился к представителю США Линде Томас-Гринфилд с риторическим вопросом о том, не ошиблись ли они комнатой, пришедши на дискуссию, которая была объявлена. Поводом для такого обращения послужило выступление постпреда США на предыдущем заседании Совбеза ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству, где Гринфилд сосредоточила внимание на украинском кризисе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активисты нарушили порядок на заседании Совбеза ООН во время выступления главы МИД Росси Сергея Лаврова. Охрана быстро среагировала на выходку активистов и вывела их из зала. Также Лавров удивился появлению на его выступлении представителя США. Что произошло на заседании — в материале URA.RU. На недавнем заседании Совета Безопасности ООН произошел инцидент, когда активисты попытались сорвать речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Темой заседания была ситуация на Ближнем Востоке. Согласно видеоматериалам, опубликованным ТАСС, две женщины, предположительно гости израильской делегации, встали с плакатами после выступления израильского постпреда. Они начали выкрикивать слова, по всей видимости, связанные с заложниками ХАМАС. Упомянутый инцидент не является единственным случаем, когда активисты пытаются сорвать политические мероприятия. Например, недавно они прервали выступление британского политика Найджела Фараджа, вывесив за его спиной провокационный баннер. Глава МИД России отреагировал спокойно на попытку срыва своего выступления, предложив активистам высказаться более четко. После того как выкрики прекратились, он продолжил свою речь, и охрана зала вывела нарушителей порядка. В своем выступлении Лавров подчеркнул необходимость «постоянного и повсеместного» прекращения огня в регионе, что является ключевым условием для освобождения заложников и арестованных палестинцев. Министр также выразил мнение о том, что текущее обострение насилия на Ближнем Востоке частично является следствием американской политики в регионе, упомянув при этом о повторных случаях использования США права вето в Совбезе ООН. Лавров призвал к решению конфликта на Ближнем Востоке по принципу «ни слова о Палестине, без Палестины», подчеркивая необходимость участия самой Палестины в обсуждении ее будущего. В рамках заседания Лавров также обратился к представителю США Линде Томас-Гринфилд с риторическим вопросом о том, не ошиблись ли они комнатой, пришедши на дискуссию, которая была объявлена. Поводом для такого обращения послужило выступление постпреда США на предыдущем заседании Совбеза ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству, где Гринфилд сосредоточила внимание на украинском кризисе.