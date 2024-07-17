Три активиста пытались сорвать выступление Лаврова на Совбезе ООН

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку пытались сорвать три активиста. Однако министр не прервал свою речь, пишут СМИ.
«Как только глава МИД РФ взял слово в национальном качестве, три активиста встали со своих мест на галерке зала Совбеза и стали выкрикивать: „Освободить заложников“», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Охрана ООН быстро среагировала на выходку активистов и вывела их из зала.
Перед Лавровым выступал постпред Израиля Гилад Эрдан. Активисты слушали его заявление молча. Однако речь Лаврова они попытались сорвать. Попасть в зал они могли только по гостевым пропускам.
Россия с июля является председателем Совбеза ООН. Ларов сейчас находится в Нью-Йорке. Представители Штатов не будет с ним встречаться, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, передает RT. Ранее во время заседания Лавров сообщил, что прежде чем решить конфликт на Украине, надо устранить его первопричину — угрозы Запада в отношении РФ.
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