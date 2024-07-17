Челябинцев просят не пугаться звуков взрывов

МЧС предупредили челябинцев о возможных громких звуках
В Челябинске днем, 18 июля, может раздаться звук похожий на взрывы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Сегодня, 18 июля, на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства», — сообщили в пресс-службе. Работы пройдут с 09:00 до 12:00.
Из-за утилизации отходов могут возникнуть громкие звуки. МЧС Челябинской области простит жителей не беспокоиться.
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