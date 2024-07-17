17 июля 2024

Челябинцев просят не пугаться звуков взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС предупредили челябинцев о возможных громких звуках
МЧС предупредили челябинцев о возможных громких звуках Фото:

В Челябинске днем, 18 июля, может раздаться звук похожий на взрывы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Сегодня, 18 июля, на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства», — сообщили в пресс-службе. Работы пройдут с 09:00 до 12:00.

Из-за утилизации отходов могут возникнуть громкие звуки. МЧС Челябинской области простит жителей не беспокоиться.

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В Челябинске днем, 18 июля, может раздаться звук похожий на взрывы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Сегодня, 18 июля, на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства», — сообщили в пресс-службе. Работы пройдут с 09:00 до 12:00. Из-за утилизации отходов могут возникнуть громкие звуки. МЧС Челябинской области простит жителей не беспокоиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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