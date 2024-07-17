Пермяки стали реже жаловаться на коллекторов

18 июля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Жаловаться на действия коллекторов необходимо в службу судебных приставов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За шесть месяцев 2024 года в ГУ ФССП по Пермскому краю с жалобами на работу коллекторских агентств, а также кредитных и микрофинансовых организаций, обратились 260 человек. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. «Возбуждено 49 дел об административных правонарушениях. Почти в каждом пятом случае имело место несоблюдение юрлицами, осуществляющими возврат задолженности, норм действующего законодательства о защите прав и интересов физлиц. Самые частые нарушения — превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, распространение сведений о должнике, оказание на него психологического давления», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. По фактам противоправных действий в первом полугодии 2024 года приставы рассмотрели 46 административных дел. Виновным выписаны штрафы на сумму более 2,8 млн рублей. Все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. В настоящее время в госреестре профессиональных коллекторских организаций находятся 18 юрлиц, зарегистрированных на территории Пермского края. На них жалоб не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За шесть месяцев 2024 года в ГУ ФССП по Пермскому краю с жалобами на работу коллекторских агентств, а также кредитных и микрофинансовых организаций, обратились 260 человек. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. «Возбуждено 49 дел об административных правонарушениях. Почти в каждом пятом случае имело место несоблюдение юрлицами, осуществляющими возврат задолженности, норм действующего законодательства о защите прав и интересов физлиц. Самые частые нарушения — превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, распространение сведений о должнике, оказание на него психологического давления», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. По фактам противоправных действий в первом полугодии 2024 года приставы рассмотрели 46 административных дел. Виновным выписаны штрафы на сумму более 2,8 млн рублей. Все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. В настоящее время в госреестре профессиональных коллекторских организаций находятся 18 юрлиц, зарегистрированных на территории Пермского края. На них жалоб не поступало.