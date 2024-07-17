17 июля 2024

В Челябинске толпа подростков избила пенсионеров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк. Екатеринбург, старики, лавочка, досуг, отдых, велосипед, пенсионеры
На пенсионеров, сидящих на лавочке, напали несколько подростков Фото:

В Челябинске у дома №65 по улице Артиллерийской толпа подростков избила группу пенсионеров. Инцидент записали на видеокамеры у подъезда №3. Информацию о нападении URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля. На место выезжали сотрудники ППС. Все участники установлены, проводится работа по выяснению деталей и обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

По данным источника URA.RU, изначально соседи сообщали о том, что подростки использовали при нападении нож. Эта информация не подтверждается, ножевых ранений у пенсионеров не обнаружено.

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В Челябинске у дома №65 по улице Артиллерийской толпа подростков избила группу пенсионеров. Инцидент записали на видеокамеры у подъезда №3. Информацию о нападении URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля. На место выезжали сотрудники ППС. Все участники установлены, проводится работа по выяснению деталей и обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. По данным источника URA.RU, изначально соседи сообщали о том, что подростки использовали при нападении нож. Эта информация не подтверждается, ножевых ранений у пенсионеров не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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