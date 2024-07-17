В Челябинске у дома №65 по улице Артиллерийской толпа подростков избила группу пенсионеров. Инцидент записали на видеокамеры у подъезда №3. Информацию о нападении URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
«Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля. На место выезжали сотрудники ППС. Все участники установлены, проводится работа по выяснению деталей и обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
По данным источника URA.RU, изначально соседи сообщали о том, что подростки использовали при нападении нож. Эта информация не подтверждается, ножевых ранений у пенсионеров не обнаружено.
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