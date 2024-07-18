По делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержан инженер

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Против инженера возбуждено уголовное дело
Против инженера возбуждено уголовное дело Фото:

По делу о взрыве на насосной станции задержан главный инженер компании «Концессии водоснабжения» Волгограда. Об этом заявили в СУ СК по Волгоградской области.

Задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели людей на канализационно-насосной станции. В настоящее время подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО «Концессии водоснабжения». Он задержан», — говорится в сообщении СУ СК в telegram-канале.

В начале июля в Волгограде взорвался газ в котельной. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ.

Взрыв повредил ближайшие дома, обломки разлетелись на 50-100 метров, окна выбило в 29 квартирах, сообщает 360.ru. Подробности взрыва – в материале URA.RU. По последним данным, погибли четыре человека. 

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По делу о взрыве на насосной станции задержан главный инженер компании «Концессии водоснабжения» Волгограда. Об этом заявили в СУ СК по Волгоградской области. Задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели людей на канализационно-насосной станции. В настоящее время подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО «Концессии водоснабжения». Он задержан», — говорится в сообщении СУ СК в telegram-канале. В начале июля в Волгограде взорвался газ в котельной. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Взрыв повредил ближайшие дома, обломки разлетелись на 50-100 метров, окна выбило в 29 квартирах, сообщает 360.ru. Подробности взрыва – в материале URA.RU. По последним данным, погибли четыре человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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