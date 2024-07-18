По делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержан инженер

По делу о взрыве на насосной станции задержан главный инженер компании «Концессии водоснабжения» Волгограда. Об этом заявили в СУ СК по Волгоградской области.
Задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели людей на канализационно-насосной станции. В настоящее время подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО «Концессии водоснабжения». Он задержан», — говорится в сообщении СУ СК в telegram-канале.
В начале июля в Волгограде взорвался газ в котельной. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ.
Взрыв повредил ближайшие дома, обломки разлетелись на 50-100 метров, окна выбило в 29 квартирах, сообщает 360.ru. Подробности взрыва – в материале URA.RU. По последним данным, погибли четыре человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.