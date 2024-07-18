18 июля 2024

Алсу раскрыла реакцию детей на развод с Абрамовым

Алсу: дети поддержали меня в ситуации с разводом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети Алсу поддержали маму
Дети Алсу поддержали маму Фото:

Дети Алсу поддержали маму в ситуации с разводом с Яном Абрамовым. Певица призналась, что скрыть эту информацию от домочадцев у нее бы не получилось.

«Они любящие и замечательные детки. Все знают и поддерживают меня. Им уже по 16-18 лет», — передает «Комсомольская правда» слова Алсу на втором дне фестиваля «Белые ночи».

Певица призвала не переживать за нее. По словам Алсу, все душевные травмы залечит время.

В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет. В браке у них родилось трое детей. По предварительной версии, причиной для развода послужили измены со стороны Абрамова.

Абрамов ранее предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. Сама певица на днях подала иск в суд по делу о разделе имущества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети Алсу поддержали маму в ситуации с разводом с Яном Абрамовым. Певица призналась, что скрыть эту информацию от домочадцев у нее бы не получилось. «Они любящие и замечательные детки. Все знают и поддерживают меня. Им уже по 16-18 лет», — передает «Комсомольская правда» слова Алсу на втором дне фестиваля «Белые ночи». Певица призвала не переживать за нее. По словам Алсу, все душевные травмы залечит время. В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет. В браке у них родилось трое детей. По предварительной версии, причиной для развода послужили измены со стороны Абрамова. Абрамов ранее предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. Сама певица на днях подала иск в суд по делу о разделе имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...