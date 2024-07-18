Алсу раскрыла реакцию детей на развод с Абрамовым

Дети Алсу поддержали маму в ситуации с разводом с Яном Абрамовым. Певица призналась, что скрыть эту информацию от домочадцев у нее бы не получилось.
«Они любящие и замечательные детки. Все знают и поддерживают меня. Им уже по 16-18 лет», — передает «Комсомольская правда» слова Алсу на втором дне фестиваля «Белые ночи».
Певица призвала не переживать за нее. По словам Алсу, все душевные травмы залечит время.
В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет. В браке у них родилось трое детей. По предварительной версии, причиной для развода послужили измены со стороны Абрамова.
Абрамов ранее предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. Сама певица на днях подала иск в суд по делу о разделе имущества.
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