«МК»: российские олигархи объявили бойкот осудившему СВО Меладзе

Многие олигархи стали придерживаться патриотической позиции и объявили негласный бойкот российскому певцу Валерию Меладзе из-за его неоднозначной позиции по СВО. Об этом заявили представители олигархата.
«Большинство олигархов особенно в последний год поняли, что к чему, и стали активно выражать свою патриотическую позицию. На свои вечеринки они приглашают артистов, которые разделяют позицию. <…> Поэтому Валерий Меладзе в их списки давно не попадает: ему объявили негласный бойкот», — сообщили они в беседе с
Олигархи добавили, что он лишился «сотен миллионов» из-за своей неоднозначной позиции. По их словам, Меладзе теперь предпочитают других артистов. Частные же компании вовсе не зовут артистов с непатриотической позицией, потому что боятся «навлечь на себя беду».
В феврале 2022 года Меладзе выступил против СВО, призывая к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров. Это заявление вызвало критику в российском обществе. В начале января 2023 года появилось видео, где Меладзе произносит фразу «Слава Украине» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских лозунгов) в Дубае. Это также привело к критике и угрозам нарушения его связей с Россией.
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