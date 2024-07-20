Трамп впервые после покушения снял повязку с уха

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на первом после покушения митинге в штате Мичиган вышел на сцену без повязки на ухе, которая прикрывала его пулевое ранение. Об этом свидетельствует трансляция выступления политика, опубликованная американскими СМИ.
Вместо повязки, с которой Трамп ходил на этой неделе во время съезда Республиканской партии, рану на правом ухе прикрывает маленький пластырь телесного цвета, показано на трансляции митинга. Видеозапись опубликовал CNN-News18 на своем официальном youtube-канале.
Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Стрелок промахнулся и пуля задела только правое ухо экс-президента. Сам злоумышленник был убит американскими силовиками после того, как открыл огонь.
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