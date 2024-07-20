20 июля 2024

Трамп впервые после покушения снял повязку с уха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заклеил ранение пластырем
Трамп заклеил ранение пластырем Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на первом после покушения митинге в штате Мичиган вышел на сцену без повязки на ухе, которая прикрывала его пулевое ранение. Об этом свидетельствует трансляция выступления политика, опубликованная американскими СМИ.

Вместо повязки, с которой Трамп ходил на этой неделе во время съезда Республиканской партии, рану на правом ухе прикрывает маленький пластырь телесного цвета, показано на трансляции митинга. Видеозапись опубликовал CNN-News18 на своем официальном youtube-канале.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Стрелок промахнулся и пуля задела только правое ухо экс-президента. Сам злоумышленник был убит американскими силовиками после того, как открыл огонь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на первом после покушения митинге в штате Мичиган вышел на сцену без повязки на ухе, которая прикрывала его пулевое ранение. Об этом свидетельствует трансляция выступления политика, опубликованная американскими СМИ. Вместо повязки, с которой Трамп ходил на этой неделе во время съезда Республиканской партии, рану на правом ухе прикрывает маленький пластырь телесного цвета, показано на трансляции митинга. Видеозапись опубликовал CNN-News18 на своем официальном youtube-канале. Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Стрелок промахнулся и пуля задела только правое ухо экс-президента. Сам злоумышленник был убит американскими силовиками после того, как открыл огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...