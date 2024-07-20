20 июля 2024
19 июля 2024

Кухарук поблагодарил жителей ХМАО за помощь бойцам СВО

Врио главы ХМАО Кухарук поблагодарил жителей округа за помощь бойцам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук передал жителям слова благодарности от участников СВО из Югры
Руслан Кухарук передал жителям слова благодарности от участников СВО из Югры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук рассказал о своем общении с бойцами СВО из Югры и передал жителям Нижневартовского района слова благодарности от них. Такое заявление Кухарук сделал во время встречи с руководством района. 

«Буквально на этой неделе встречался с нашими ребятами. Они чувствуют поддержку, передают слова благодарности», — приводит слова Кухарука корреспондент URA.RU с места проведения встречи.

Кухарук отметил, сплоченность участников СВО из ХМАО. Он рассказал, что также, как и все жители Югры, военные действуют одной большой командой.

На этой неделе Руслан Кухарук вернулся из своей первой поездки в зону СВО в новом для себя статусе главы региона. Там он побывал в подшефном городе Югры Макеевке и встретился в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства Евгением Солнцевым.

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук рассказал о своем общении с бойцами СВО из Югры и передал жителям Нижневартовского района слова благодарности от них. Такое заявление Кухарук сделал во время встречи с руководством района.  «Буквально на этой неделе встречался с нашими ребятами. Они чувствуют поддержку, передают слова благодарности», — приводит слова Кухарука корреспондент URA.RU с места проведения встречи. Кухарук отметил, сплоченность участников СВО из ХМАО. Он рассказал, что также, как и все жители Югры, военные действуют одной большой командой. На этой неделе Руслан Кухарук вернулся из своей первой поездки в зону СВО в новом для себя статусе главы региона. Там он побывал в подшефном городе Югры Макеевке и встретился в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства Евгением Солнцевым.
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