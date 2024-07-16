Кухарук вернулся из первой поездки в зону СВО в статусе врио губернатора ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вернулся из первой поездки в зону СВО в новом для себя статусе главы региона. Он рассказал в своем telegram-канале, что побывал в подшефном городе Югры Макеевке и встретился в Донецке лидером ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства Евгением Солнцевым. Кухарук пообещал отремонтировать дорогу на Ясиноватую и мостовой переход через канал «Северский Донец-Донбасс».
«Работы выполняются в сложных условиях, но уже в этом году дорога, соединяющая Макеевку с Ясиноватой, и мост должны быть восстановлены. Предметно обсудили приоритеты работы в Макеевке, в их числе — восстановление жилья и инфраструктуры, строительство социальных объектов и максимальное участие региона-шефа в тех сферах жизни города, где требуется наше внимание и опыт при переходе на мирную экономику. По итогам — подписали соглашение», — написал Кухарук.
Также глава Югры встретился с главой Макеевки Владиславом Ключаровым. В городе идет ремонт дворца культуры имени Джарты, благоустраивают аллею Победы, модернизируют сети водоснабжения в микрорайоне Зеленый, в нескольких школах и детских садах идет установка оборудования. «Город, на протяжении 10 лет находящийся под обстрелами, постепенно переходит к мирной жизни. Сейчас мы уже говорим про строительство новых объектов. Югра ведет работу над проектированием физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором планируют проводить всероссийские и международные турниры», — добавил Кухарук.
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