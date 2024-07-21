21 июля 2024

В пермском аэропорту полиция задержала вора, находящегося в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк пытался улететь в Сочи
Пермяк пытался улететь в Сочи Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» задержали жителя Чусового, которого обвиняют в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте.

«Сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту города Перми задержали 46-летнего жителя Чусового, который находился в федеральном розыске. Он хотел улететь рейсом „Пермь — Сочи“», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пермяка разыскивали с апреля 2024 года. На него заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ за кражу.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» задержали жителя Чусового, которого обвиняют в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте. «Сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту города Перми задержали 46-летнего жителя Чусового, который находился в федеральном розыске. Он хотел улететь рейсом „Пермь — Сочи“», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что пермяка разыскивали с апреля 2024 года. На него заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ за кражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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