В пермском аэропорту полиция задержала вора, находящегося в федеральном розыске

Пермяк пытался улететь в Сочи
В пермском аэропорту «Большое Савино» задержали жителя Чусового, которого обвиняют в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте.
«Сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту города Перми задержали 46-летнего жителя Чусового, который находился в федеральном розыске. Он хотел улететь рейсом „Пермь — Сочи“», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пермяка разыскивали с апреля 2024 года. На него заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ за кражу.
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