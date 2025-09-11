В субботу ряд автобусов в Перми будет ходить дольше обычного

В Перми в субботу продлят работу автобусов, так как поздно вечером в Кировском районе пройдет фестиваль «Симфония огня». Об этом сообщили в мэрии.
«После окончания мероприятия в 23:00 пермяки смогут воспользоваться автобусными маршрутами №2, №60, №79 и №80. Отдельные рейсы маршрута №6 проследуют от ДК имени Кирова через микрорайоны Железнодорожный и Пролетарский. Автобусы маршрута №79 с 18:00 до 00:00 будут следовать в объезд по улице Адмирала Нахимова вместо улицы Худанина», — говорится на сайте администрации Перми.
В центре города автобусы и трамваи также будут ходить дольше. Автобусы №1, №3, №6, №10, №14, №32, №36, №50, №53, №67, №72, №74, №77, №81 и трамваи №4, №5 и №7 будут работать до 01:00.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Перми 13 сентября пройдет масштабный фестиваль фейерверков «Симфония огня». Из-за него будет закрыто движение транспорта.
