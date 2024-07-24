Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Свердловской области изучает деятельность главы Алапаевска Алексея Булатова, который в это же время столкнулся с претензиями от прокуратуры и регионального антикоррупционного департамента. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к главку.
"К Булатову накопились вопросы по линии МВД", — рассказал собеседник. Другой источник — близкий к реальной власти — заявил, что в свердловских политкругах даже предполагают, что начальник ГУ МВД Александр Мешков имел в виду именно Булатова, анонсируя депутатам заксо громкое разбирательство в марте.
Прямо сейчас на рассмотрении у думы Алапаевска находится представление от департамента по противодействию коррупции, поддержанное прокуратурой. Булатова заподозрили в конфликте интересов: сожитель его дочери руководит подведами городской администрации. По одной из версий, Булатову может грозить отставка. В то время как третий источник URA.RU — близкий к областной власти — уверяет, что дума лишь примет замечания к сведению, поскольку реальной фактуры претензия якобы не содержит. "У Булатова все нормально, отставка или что-то более серьезное ему не грозит", – уверяет собеседник. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
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