В Сургуте молодежь устроила массовую драку на глазах у прохожих. Видео

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Молодые люди устроили массовую драку на проспекте в Сургуте
Молодые люди устроили массовую драку на проспекте в Сургуте Фото:

Компания молодых людей устроила массовую драку на Комсомольском проспекте в Сургуте (ХМАО). Очевидцы утверждают, что в руках у дерущихся было холодное оружие. 

«На Комсомольском проспекте толпа устроила массовую драку. Несколько молодых людей размахивали ножами», — рассказали URA.RU очевидцы события. 

В полиции корреспонденту агентства сообщили, что все действующие лица драки установлены. «На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняют причины и обстоятельства инцидента, участников драки установили. По предварительной информации, дрались только двое, остальные поддерживали дерущихся. К утру будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. У дерущихся изъяли оружие, оно находится на экспертизе.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) четверо мужчин устроили массовую драку с перестрелкой. Полиция задержала всех участников конфликта.

Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»

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Компания молодых людей устроила массовую драку на Комсомольском проспекте в Сургуте (ХМАО). Очевидцы утверждают, что в руках у дерущихся было холодное оружие.  «На Комсомольском проспекте толпа устроила массовую драку. Несколько молодых людей размахивали ножами», — рассказали URA.RU очевидцы события.  В полиции корреспонденту агентства сообщили, что все действующие лица драки установлены. «На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняют причины и обстоятельства инцидента, участников драки установили. По предварительной информации, дрались только двое, остальные поддерживали дерущихся. К утру будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. У дерущихся изъяли оружие, оно находится на экспертизе. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) четверо мужчин устроили массовую драку с перестрелкой. Полиция задержала всех участников конфликта. Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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