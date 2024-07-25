Компания молодых людей устроила массовую драку на Комсомольском проспекте в Сургуте (ХМАО). Очевидцы утверждают, что в руках у дерущихся было холодное оружие.
«На Комсомольском проспекте толпа устроила массовую драку. Несколько молодых людей размахивали ножами», — рассказали URA.RU очевидцы события.
В полиции корреспонденту агентства сообщили, что все действующие лица драки установлены. «На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняют причины и обстоятельства инцидента, участников драки установили. По предварительной информации, дрались только двое, остальные поддерживали дерущихся. К утру будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. У дерущихся изъяли оружие, оно находится на экспертизе.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) четверо мужчин устроили массовую драку с перестрелкой. Полиция задержала всех участников конфликта.
Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»
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