25 июля 2024

Прокуратура Сургута начала проверку из-за драки подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутская прокуратура подключались к драке подростков
Сургутская прокуратура подключались к драке подростков Фото:

Прокуратура Сургута начала проверку инцидента с дракой, которую устроила компания молодых людей. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале.

«Прокуратура г. Сургута проводит проверку по публикации в социальных сетях информации о драке с участием подростков. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

Ранее URA.RU сообщало о самой драке. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Сургуте. Очевидцы утверждают, что в руках у участников драки было холодное оружие.

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Прокуратура Сургута начала проверку инцидента с дракой, которую устроила компания молодых людей. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале. «Прокуратура г. Сургута проводит проверку по публикации в социальных сетях информации о драке с участием подростков. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. Ранее URA.RU сообщало о самой драке. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Сургуте. Очевидцы утверждают, что в руках у участников драки было холодное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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