Прокуратура Сургута начала проверку из-за драки подростков

Прокуратура Сургута начала проверку инцидента с дракой, которую устроила компания молодых людей. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале.
«Прокуратура г. Сургута проводит проверку по публикации в социальных сетях информации о драке с участием подростков. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.
Ранее URA.RU сообщало о самой драке. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Сургуте. Очевидцы утверждают, что в руках у участников драки было холодное оружие.
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