26 июля 2024

Стало известно, кто погиб в разорвавшемся автомобиле на свердловской трассе

В ДТП на свердловской трассе погиб парень 20 лет, недавно вернувшийся из армии
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший в начале июля вернулся из армии
Погибший в начале июля вернулся из армии Фото:

Погибшим в ДТП на трассе Белоярский — Асбест около поселка Папанинцев оказался 20-ти летний парень, который в начале июля вернулся из армии. О погибшем рассказали его родственники.

«Спасибо всем не равнодушным, мой племянник никогда не пил. Дима мой только с армии пришел 6 июля», — написала родственница в группе «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало об этой аварии. В ней на свердловской трассе столкнулось три автомобиля, один из них разорвало на части. Помимо жертвы еще один участник получил травмы различной тяжести.

По информации пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, погибший на ВАЗ-2110 ехал в сторону Белоярского и по неизвестной причине пошел на обгон, где и врезался в едущие на встречной полосе Kia и «девятку». Выжившие водители были трезвы, а у погибшего это выявит экспертиза. Все участники ДТП были пристегнуты.

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Погибшим в ДТП на трассе Белоярский — Асбест около поселка Папанинцев оказался 20-ти летний парень, который в начале июля вернулся из армии. О погибшем рассказали его родственники. «Спасибо всем не равнодушным, мой племянник никогда не пил. Дима мой только с армии пришел 6 июля», — написала родственница в группе «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало об этой аварии. В ней на свердловской трассе столкнулось три автомобиля, один из них разорвало на части. Помимо жертвы еще один участник получил травмы различной тяжести. По информации пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, погибший на ВАЗ-2110 ехал в сторону Белоярского и по неизвестной причине пошел на обгон, где и врезался в едущие на встречной полосе Kia и «девятку». Выжившие водители были трезвы, а у погибшего это выявит экспертиза. Все участники ДТП были пристегнуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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