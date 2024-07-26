Стало известно, кто погиб в разорвавшемся автомобиле на свердловской трассе

Погибшим в ДТП на трассе Белоярский — Асбест около поселка Папанинцев оказался 20-ти летний парень, который в начале июля вернулся из армии. О погибшем рассказали его родственники.
«Спасибо всем не равнодушным, мой племянник никогда не пил. Дима мой только с армии пришел 6 июля», — написала родственница в группе «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало об этой аварии. В ней на свердловской трассе столкнулось три автомобиля, один из них разорвало на части. Помимо жертвы еще один участник получил травмы различной тяжести.
По информации пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, погибший на ВАЗ-2110 ехал в сторону Белоярского и по неизвестной причине пошел на обгон, где и врезался в едущие на встречной полосе Kia и «девятку». Выжившие водители были трезвы, а у погибшего это выявит экспертиза. Все участники ДТП были пристегнуты.
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