27 июля 2024

В Челябинской области засыпают русло реки Каменка

© Служба новостей «URA.RU»
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Засыпка ведется скальным грунтом
Засыпка ведется скальным грунтом Фото:

В Челябинской области приступили к засыпке скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«При помощи АО „Томинский ГОК“ началась засыпка скальным грунтом русла реки Каменка. Сейчас там частично сейчас ограничено движение», — отмечают в пресс-службе.

В отсыпке русла реки задействовано 30 машин по 40 тонн каждая. Из них несколько машин отправлены в Коркино для устранения перелива воды через дамбу. Также ведутся работы погрузчиком.

В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка.

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В Челябинской области приступили к засыпке скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «При помощи АО „Томинский ГОК“ началась засыпка скальным грунтом русла реки Каменка. Сейчас там частично сейчас ограничено движение», — отмечают в пресс-службе. В отсыпке русла реки задействовано 30 машин по 40 тонн каждая. Из них несколько машин отправлены в Коркино для устранения перелива воды через дамбу. Также ведутся работы погрузчиком. В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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