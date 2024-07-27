В Челябинской области засыпают русло реки Каменка

В Челябинской области приступили к засыпке скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«При помощи АО „Томинский ГОК“ началась засыпка скальным грунтом русла реки Каменка. Сейчас там частично сейчас ограничено движение», — отмечают в пресс-службе.
В отсыпке русла реки задействовано 30 машин по 40 тонн каждая. Из них несколько машин отправлены в Коркино для устранения перелива воды через дамбу. Также ведутся работы погрузчиком.
В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка.
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