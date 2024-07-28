Военкор Рожин: в плен африканских боевиков попал преемник Пригожина

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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин погиб в августе 2023 года, его преемником стал Никита Белый Фото:

Среди пленных бойцов ЧВК «Вагнер» в африканском Мали оказался преемник бывшего главы компании Евгения Пригожина Лотос. Информацию об этом сообщил военкор Борис Рожин, комментируя происшествие с засадой на «Вагнер».

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«Среди пленных был небезызвестный [командир штурмовиков, преемник Пригожина в ЧВК] „Лотос“. Но его уже обменяли обратно», — написал Рожин в своем telegram-канале.

Бойцы «Вагнера» попали в засаду сепаратистов движения «Координация движений Азавада» (запрещено в РФ). Жертвами атаки стали не менее 20 бойцов ЧВК, а по некоторым данным ресурсов, погибших более 50 человек. Часть военных сепаратисты взял в плен. Среди погибших — военкор и администратор telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. URA.RU сообщало, что известно о нападении.

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Среди пленных бойцов ЧВК «Вагнер» в африканском Мали оказался преемник бывшего главы компании Евгения Пригожина Лотос. Информацию об этом сообщил военкор Борис Рожин, комментируя происшествие с засадой на «Вагнер». «Среди пленных был небезызвестный [командир штурмовиков, преемник Пригожина в ЧВК] „Лотос“. Но его уже обменяли обратно», — написал Рожин в своем telegram-канале. Бойцы «Вагнера» попали в засаду сепаратистов движения «Координация движений Азавада» (запрещено в РФ). Жертвами атаки стали не менее 20 бойцов ЧВК, а по некоторым данным ресурсов, погибших более 50 человек. Часть военных сепаратисты взял в плен. Среди погибших — военкор и администратор telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. URA.RU сообщало, что известно о нападении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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