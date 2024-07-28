Военкор Рожин: в плен африканских боевиков попал преемник Пригожина

Среди пленных бойцов ЧВК «Вагнер» в африканском Мали оказался преемник бывшего главы компании Евгения Пригожина Лотос. Информацию об этом сообщил военкор Борис Рожин, комментируя происшествие с засадой на «Вагнер».
«Среди пленных был небезызвестный [командир штурмовиков, преемник Пригожина в ЧВК] „Лотос“. Но его уже обменяли обратно», — написал Рожин в своем telegram-канале.
Бойцы «Вагнера» попали в засаду сепаратистов движения «Координация движений Азавада» (запрещено в РФ). Жертвами атаки стали не менее 20 бойцов ЧВК, а по некоторым данным ресурсов, погибших более 50 человек. Часть военных сепаратисты взял в плен. Среди погибших — военкор и администратор telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. URA.RU сообщало, что известно о нападении.
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