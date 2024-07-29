Украинские БПЛА атаковали Ленинградскую область: карта СВО на 29 июля

Три украинских беспилотника атаковали Ленинградскую область. Кроме того, атакам со стороны БПЛА подверглись Курская, Белгородская, Воронежская и Брянская области. ВС РФ тем временем продолжают активно продвигаться на покровском направлении в ДНР. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Украина атаковала Ленинградскую область
Минобороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено три украинских беспилотника над Ленинградской областью. Атака была успешно отбита.
Атаки ВСУ на другие российские регионы
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа над Курской областью, девять над Белгородской, три над Воронежской и пять над Брянской. Прошедшей ночью ВСУ вновь осуществили атаку на Крым. Крымский мост был временно перекрыт.
Кроме того, были зафиксированы пуски ракет, в Севастополе была объявлена тревога. В 00:30 29 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено.
В Глазуновском районе Орловской области сбиты два украинских беспилотника. Пострадавших нет, но имеются повреждения на местной электростанции.
В ДНР в результате атак дронов в Еленовке погиб мужчина 1977 года рождения, а в Горловке ранен мужчина 1991 года. В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета ранен мужчина 1965 года.
Харьковское направление
Продолжаются бои в Волчанске, где штурмовые группы войск «Север» продвинулись в частном секторе и заняли два здания. В районе Старицы ВСУ активизировались, предприняв четыре попытки атаковать позиции группировки «Север». На липцовском направлении у Глубокого за сутки отражено четыре атаки украинской армии. Российская авиация регулярно наносит удары по позициям ВСУ.
Торецкое направление
В районах Железного и Нью-Йорка продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы России осуществляют наступательные действия на коротких дистанциях.
Покровское направление
ВС РФ расширяют контроль в Новоселовке Первой и успешно наступают у Веселого. На южном фланге восточнее Яснобродовки штурмовые группы продвинулись к Карловскому водохранилищу на глубину до 550 метров.
Группировка войск «Центр» активно продвигается, вызывая беспокойство у украинских военных. Согласно обновленным данным, расстояние от ключевых населенных пунктов до линии фронта составляет: от Новогродовки — около 6,5 км, от Селидово — 11 км. За последние сутки российские войска продвинулись примерно на километр в сторону этих городов.
Южнодонецкое направление
Продолжаются бои в Красногоровке, где российские войска пытаются окончательно вытеснить ВСУ со своих позиций. Южнее они пробиваются к трассе на Угледар, стремясь перерезать ее с северо-востока.
Запорожское направление
ВСУ атакуют дронами и артиллерией, в ответ российские войска применяют тяжелые огнеметные системы и авиабомбы. Севернее Работино и Вербового российские силы ведут бои за опорные пункты, но о значительном продвижении пока не сообщается.
Херсонское направление
Обстановка остается без изменений. ВСУ минируют берег с дронов. В это же время российские войска действуют на островах и охотятся за украинскими лодками с помощью БПЛА.
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