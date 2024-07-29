Курганские силовики арестовали извращенца-педофила из ЯНАО

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Курганские следователи арестовали педофила из ЯНАО
Курганские следователи арестовали педофила из ЯНАО Фото:

Каргапольским межрайонным следственным отделом СК РФ по Курганской области 35-летнему мужчине из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, включая развратные действия и распространение детской порнографии. Об этом сообщает СУ СКР по региону в своем telegram-канале.

«Согласно данным следствия, в 2023–2024 годах, используя фейковые страницы социальных сетей, обвиняемый вступил в переписку с несовершеннолетним ребенком и убедил направить ему свои изображения, вел переписку развратного характера. В ходе следствия личность мужчины и место его нахождения были установлены. Злоумышленник был задержан на территории ЯНАО и доставлен в Курганскую область», — указано в канале ведомства.

«Сотрудники ОБК УМВД России по Курганской области реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого несмотря на то, что он удалил переписку», - добавили в УМВД региона. В ходе служебной командировки зауральские оперуполномоченные задержали фигуранта.

Ранее URA.RU писало, что суд Курганской области вынес приговор местному жителю, признав его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. За содеянное мужчина проведет 17 лет в исправительной колонии строгого режима

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Каргапольским межрайонным следственным отделом СК РФ по Курганской области 35-летнему мужчине из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, включая развратные действия и распространение детской порнографии. Об этом сообщает СУ СКР по региону в своем telegram-канале. «Согласно данным следствия, в 2023–2024 годах, используя фейковые страницы социальных сетей, обвиняемый вступил в переписку с несовершеннолетним ребенком и убедил направить ему свои изображения, вел переписку развратного характера. В ходе следствия личность мужчины и место его нахождения были установлены. Злоумышленник был задержан на территории ЯНАО и доставлен в Курганскую область», — указано в канале ведомства. «Сотрудники ОБК УМВД России по Курганской области реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого несмотря на то, что он удалил переписку», - добавили в УМВД региона. В ходе служебной командировки зауральские оперуполномоченные задержали фигуранта. Ранее URA.RU писало, что суд Курганской области вынес приговор местному жителю, признав его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. За содеянное мужчина проведет 17 лет в исправительной колонии строгого режима
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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