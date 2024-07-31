Мэр Миасса Буданов: ситуация с паводком остается напряженной

31 июля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Миассе активно борются с последствиями ливней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Ситуация с паводком на территории Миасса Челябинской области остается напряженной. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Миасса Олег Буданов. «Ситуация с паводком на территории округа остается стабильно напряженной. Мониторятся все прибрежные улицы округа, сообщения о подтоплении фиксируются и передаются в работу соответствующим службам. В порядке приоритетности и очередности эти заявки отрабатываются», — цитируют слова Буданова в пресс-службе администрации Миасса. Буданов отметил, что накануне из-за разлива Городского пруда подтопило частные дома вдоль реки Миасс, жители эвакуированы. В Иремельском водохранилище, Городском и Поликарповском прудах продолжается сброс воды, иначе будут затоплено больше территорий. «В селе Смородинка ситуация остается напряженной. Приход воды превышает возможности водопропускной системы. Наблюдается перелив через тело дамбы», — добавил Буданов. На месте ведется круглосуточное дежурство, сделана дополнительная канава для пропуска воды, отсыпана дорога. Угроз для населения нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Миассе подтопило улицы на берегах реки Миасс. Людей направили в пункты временного размещения, но большинство уехали к родным. В поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС, все заявки о подтоплениях отрабатываются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация с паводком на территории Миасса Челябинской области остается напряженной. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Миасса Олег Буданов. «Ситуация с паводком на территории округа остается стабильно напряженной. Мониторятся все прибрежные улицы округа, сообщения о подтоплении фиксируются и передаются в работу соответствующим службам. В порядке приоритетности и очередности эти заявки отрабатываются», — цитируют слова Буданова в пресс-службе администрации Миасса. Буданов отметил, что накануне из-за разлива Городского пруда подтопило частные дома вдоль реки Миасс, жители эвакуированы. В Иремельском водохранилище, Городском и Поликарповском прудах продолжается сброс воды, иначе будут затоплено больше территорий. «В селе Смородинка ситуация остается напряженной. Приход воды превышает возможности водопропускной системы. Наблюдается перелив через тело дамбы», — добавил Буданов. На месте ведется круглосуточное дежурство, сделана дополнительная канава для пропуска воды, отсыпана дорога. Угроз для населения нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Миассе подтопило улицы на берегах реки Миасс. Людей направили в пункты временного размещения, но большинство уехали к родным. В поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС, все заявки о подтоплениях отрабатываются.