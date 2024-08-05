На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) 21-летняя теннисистка Элина Аванесян сменила гражданство с российского на армянское. В профиле спортсменки на сайте уже появился армянский флаг, однако в качестве страны до сих пор значится Россия.
Ранее уже сообщалось о возможных планах Аванесян, уроженки Пятигорска, сменить спортивное гражданство. Информация была предоставлена заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении Кареном Гилояном.
На данный момент спортсменка находится на 58-м месте в мировом рейтинге. В июле Элина Аванесян достигла своего первого финала турнира WTA в Яссах, Румыния, где в финальном матче проиграла Мирре Андреевой из России.
Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил смену спортивного гражданства для чемпионки по академической гребле Анны Пракатень из России. Она поменяла гражданство на узбекское.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.