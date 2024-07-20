МОК утвердили смену спортгражданства российской вице-чемпионке по гребле

Россиянка Анна Пракатень сменила спортивное гражданство

20 июля 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Анна Пракатень теперь имеет не российское, а узбекское гражданство Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил для российской чемпионки по академической гребле Анны Пракатень смену спортивного гражданства на узбекское. Новость по теме МОК опубликовал окончательный список россиян-участников Олимпиады-2024 «Исполком МОК утвердил смену спортивного гражданства вице-чемпионки олимпиады в академической гребле Анны Пракатень», — передает комитет на своем сайте . Так, она сменила гражданство с российского на узбекское. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на правозащитную группу Global Rights Compliance сообщило, что тринадцать российских атлетов могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Причиной этого стала их активность в социальных сетях, в частности, лайки, поставленные под публикациями, связанными с конфликтом на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил для российской чемпионки по академической гребле Анны Пракатень смену спортивного гражданства на узбекское. «Исполком МОК утвердил смену спортивного гражданства вице-чемпионки олимпиады в академической гребле Анны Пракатень», — передает комитет на своем сайте. Так, она сменила гражданство с российского на узбекское. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на правозащитную группу Global Rights Compliance сообщило, что тринадцать российских атлетов могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Причиной этого стала их активность в социальных сетях, в частности, лайки, поставленные под публикациями, связанными с конфликтом на Украине.