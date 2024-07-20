МОК утвердили смену спортгражданства российской вице-чемпионке по гребле

«Исполком МОК утвердил смену спортивного гражданства вице-чемпионки олимпиады в академической гребле Анны Пракатень», — передает комитет на своем сайте. Так, она сменила гражданство с российского на узбекское.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на правозащитную группу Global Rights Compliance сообщило, что тринадцать российских атлетов могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Причиной этого стала их активность в социальных сетях, в частности, лайки, поставленные под публикациями, связанными с конфликтом на Украине.
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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил для российской чемпионки по академической гребле Анны Пракатень смену спортивного гражданства на узбекское. «Исполком МОК утвердил смену спортивного гражданства вице-чемпионки олимпиады в академической гребле Анны Пракатень», — передает комитет на своем сайте. Так, она сменила гражданство с российского на узбекское. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на правозащитную группу Global Rights Compliance сообщило, что тринадцать российских атлетов могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Причиной этого стала их активность в социальных сетях, в частности, лайки, поставленные под публикациями, связанными с конфликтом на Украине.