В Екатеринбурге временно изменят движение четырех трамваев

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения четырех трамвайных маршрутов. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, с 10 по 12 августа вагоны перестанут ездить от остановки «Лукиных» до конечной станции «Машиностроителей».
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — сказали там. Трамваи маршрутов № 6, № 8, № 19 и № 23 будут следовать по измененным схемам.
– № 23: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Уральская — улица Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — улица Кушвинская. Администрация транспортной сети просит заранее планировать поездки;
– № 19: станция Волгоградская — улица Викулова — станция ВИЗ;
– № 8: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Малышева — улица Гагарина — проспект Ленина — улица Луначарского — проспект Космонавтов — улица Победы — улица Бебеля — улица Техническая — станция 7 Ключей;
–№ 6: станция ЦПКиО — улица Луначарского — проспект Ленина — Верх-Исетский бульвар — улица Халтурина — улица Техническая — станция 7 Ключей.
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