В Екатеринбурге временно изменят движение четырех трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамваи маршрутов № 6, № 8, № 19 и № 23 будут следовать по измененным схемам
Трамваи маршрутов № 6, № 8, № 19 и № 23 будут следовать по измененным схемам Фото:

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения четырех трамвайных маршрутов. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, с 10 по 12 августа вагоны перестанут ездить от остановки «Лукиных» до конечной станции «Машиностроителей».

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — сказали там. Трамваи маршрутов № 6, № 8, № 19 и № 23 будут следовать по измененным схемам.

– № 23: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Уральская — улица Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — улица Кушвинская. Администрация транспортной сети просит заранее планировать поездки;

– № 19: станция Волгоградская — улица Викулова — станция ВИЗ;

– № 8: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Малышева — улица Гагарина — проспект Ленина — улица Луначарского — проспект Космонавтов — улица Победы — улица Бебеля — улица Техническая — станция 7 Ключей;

–№ 6: станция ЦПКиО — улица Луначарского — проспект Ленина — Верх-Исетский бульвар — улица Халтурина — улица Техническая — станция 7 Ключей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения четырех трамвайных маршрутов. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, с 10 по 12 августа вагоны перестанут ездить от остановки «Лукиных» до конечной станции «Машиностроителей». «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — сказали там. Трамваи маршрутов № 6, № 8, № 19 и № 23 будут следовать по измененным схемам. – № 23: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Уральская — улица Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — улица Кушвинская. Администрация транспортной сети просит заранее планировать поездки; – № 19: станция Волгоградская — улица Викулова — станция ВИЗ; – № 8: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Малышева — улица Гагарина — проспект Ленина — улица Луначарского — проспект Космонавтов — улица Победы — улица Бебеля — улица Техническая — станция 7 Ключей; –№ 6: станция ЦПКиО — улица Луначарского — проспект Ленина — Верх-Исетский бульвар — улица Халтурина — улица Техническая — станция 7 Ключей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...