31 июля 2024

Жильцы дома в центре Перми обеспокоены растущим провалом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал на улице Революции 5. Пермь, провал, яма, заградительная лента, трава, ограждение, обвал
Провал образовался в ноябре 2023 года Фото:

Жильцы дома №5 по улице Революции в Перми обеспокоены провалом, который образовался рядом с домом. «Небольшая ямка», на которую обратили внимание горожане в 2023 году, увеличилась в размерах и сейчас достигла трех метров в ширину и свыше двух метров в глубину. Об этом URA.RU рассказал председатель ЖСК Михаил Титов.

«В непосредственной близости от провала расположен дренажный коллектор. Рядом — соседские гаражи. Там начала выступать вода. Мы вместе [с собственниками гаражей] искали причину утечки воды, но так и не решили вопрос. А сейчас вот — яма три метра шириной и больше двух метров глубиной, ползет к [нашему] дому», — сказал Титов. Горожанин добавил, что жильцы дома неоднократно обращались в администрацию Свердловского района, чтобы решить вопрос с ликвидацией провала, но чиновники им ничем не помогли.

В пресс-службе мэрии Перми URA.RU ранее заявляли, что совещание в районной администрации по данному вопросу состоится в пятницу, 2 августа. В нем примут участие ресурсоснабжающие организации. По итогам встречи будет принято решение об устранении провала.

Провал на улице Революции 5. Пермь
Жильцы дома обеспокоены, что провал увеличивается в размерах и постепенно подбирается к жилому зданию
Фото:

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Жильцы дома №5 по улице Революции в Перми обеспокоены провалом, который образовался рядом с домом. «Небольшая ямка», на которую обратили внимание горожане в 2023 году, увеличилась в размерах и сейчас достигла трех метров в ширину и свыше двух метров в глубину. Об этом URA.RU рассказал председатель ЖСК Михаил Титов. «В непосредственной близости от провала расположен дренажный коллектор. Рядом — соседские гаражи. Там начала выступать вода. Мы вместе [с собственниками гаражей] искали причину утечки воды, но так и не решили вопрос. А сейчас вот — яма три метра шириной и больше двух метров глубиной, ползет к [нашему] дому», — сказал Титов. Горожанин добавил, что жильцы дома неоднократно обращались в администрацию Свердловского района, чтобы решить вопрос с ликвидацией провала, но чиновники им ничем не помогли. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU ранее заявляли, что совещание в районной администрации по данному вопросу состоится в пятницу, 2 августа. В нем примут участие ресурсоснабжающие организации. По итогам встречи будет принято решение об устранении провала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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