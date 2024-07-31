Жильцы дома в центре Перми обеспокоены растущим провалом. Фото, видео

01 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Провал образовался в ноябре 2023 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жильцы дома №5 по улице Революции в Перми обеспокоены провалом, который образовался рядом с домом. «Небольшая ямка», на которую обратили внимание горожане в 2023 году, увеличилась в размерах и сейчас достигла трех метров в ширину и свыше двух метров в глубину. Об этом URA.RU рассказал председатель ЖСК Михаил Титов. «В непосредственной близости от провала расположен дренажный коллектор. Рядом — соседские гаражи. Там начала выступать вода. Мы вместе [с собственниками гаражей] искали причину утечки воды, но так и не решили вопрос. А сейчас вот — яма три метра шириной и больше двух метров глубиной, ползет к [нашему] дому», — сказал Титов. Горожанин добавил, что жильцы дома неоднократно обращались в администрацию Свердловского района, чтобы решить вопрос с ликвидацией провала, но чиновники им ничем не помогли. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU ранее заявляли, что совещание в районной администрации по данному вопросу состоится в пятницу, 2 августа. В нем примут участие ресурсоснабжающие организации. По итогам встречи будет принято решение об устранении провала. Жильцы дома обеспокоены, что провал увеличивается в размерах и постепенно подбирается к жилому зданию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы дома №5 по улице Революции в Перми обеспокоены провалом, который образовался рядом с домом. «Небольшая ямка», на которую обратили внимание горожане в 2023 году, увеличилась в размерах и сейчас достигла трех метров в ширину и свыше двух метров в глубину. Об этом URA.RU рассказал председатель ЖСК Михаил Титов. «В непосредственной близости от провала расположен дренажный коллектор. Рядом — соседские гаражи. Там начала выступать вода. Мы вместе [с собственниками гаражей] искали причину утечки воды, но так и не решили вопрос. А сейчас вот — яма три метра шириной и больше двух метров глубиной, ползет к [нашему] дому», — сказал Титов. Горожанин добавил, что жильцы дома неоднократно обращались в администрацию Свердловского района, чтобы решить вопрос с ликвидацией провала, но чиновники им ничем не помогли. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU ранее заявляли, что совещание в районной администрации по данному вопросу состоится в пятницу, 2 августа. В нем примут участие ресурсоснабжающие организации. По итогам встречи будет принято решение об устранении провала.