31 июля 2024

В День ВДВ в пермской аномальной зоне отметят праздник бога Перуна

© Служба новостей «URA.RU»
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Русский народный праздник Ивана Купала. Сургут, костер, огонь
Костры зажгутся во славу древнего бога Перуна Фото:

В селе Молебка (Пермский край), расположенном в аномальной зоне, 2 и 3 августа будут отмечать не День ВДВ, а праздник славянского бога Перуна. В программе игры, хождение по углям, бои на мечах, метание топоров, рассказал один из организаторов Мишель Абдулов.

«Праздник в честь славянского бога Перуна в Молебке пройдет 2—3 августа. Что будет: молодецкие и спортивные забавы, игры, костры, хождение по углям. Реконструкторские бои на мечах, стрельба из лука, метание ножей и топоров», — пишет Абдулов в соцсети «ВКонтакте».

В 2023 году участники праздника проводили обряды, в которых просили у Перуна победы российским бойцам СВО. Село Молебка считается аномальным местом — рядом расположена «Зона-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО. Мишель Абдулов переехал сюда из Перми. На своем огороде он соорудил гигантский коловрат диаметром 27 метров, на котором выращивает различные лечебные и тонизирующие травы.

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В селе Молебка (Пермский край), расположенном в аномальной зоне, 2 и 3 августа будут отмечать не День ВДВ, а праздник славянского бога Перуна. В программе игры, хождение по углям, бои на мечах, метание топоров, рассказал один из организаторов Мишель Абдулов. «Праздник в честь славянского бога Перуна в Молебке пройдет 2—3 августа. Что будет: молодецкие и спортивные забавы, игры, костры, хождение по углям. Реконструкторские бои на мечах, стрельба из лука, метание ножей и топоров», — пишет Абдулов в соцсети «ВКонтакте». В 2023 году участники праздника проводили обряды, в которых просили у Перуна победы российским бойцам СВО. Село Молебка считается аномальным местом — рядом расположена «Зона-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО. Мишель Абдулов переехал сюда из Перми. На своем огороде он соорудил гигантский коловрат диаметром 27 метров, на котором выращивает различные лечебные и тонизирующие травы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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