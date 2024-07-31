Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выявила нарушения при формировании списка видов редких растений, животных и грибов для местной Красной книги. Последний раз перечень публиковался еще в 2013 году, а должен обновляться каждые 10 лет.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что последний перечень редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, заносимых в Красную книгу ХМАО, а также ее второе издание выпущены в 2013 году, а в силу требований закона она должна обновляться не реже 1 раза в 10 лет. После вмешательства надзорного ведомства утвержден новый перечень объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Югры», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
За нарушение прокуратура вынесла представление директору департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергею Филатову. В настоящее время обновленный перечень уже доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее URA.RU писало, что в новое издание Красной книги ХМАО внесут два новых вида грибов. В прежней редакции числятся 38 наименований.
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