31 июля 2024

Власти ХМАО обновили Красную книгу после вмешательства прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заставила власти ХМАО обновить Красную книгу
Прокуратура заставила власти ХМАО обновить Красную книгу Фото:

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выявила нарушения при формировании списка видов редких растений, животных и грибов для местной Красной книги. Последний раз перечень публиковался еще в 2013 году, а должен обновляться каждые 10 лет.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что последний перечень редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, заносимых в Красную книгу ХМАО, а также ее второе издание выпущены в 2013 году, а в силу требований закона она должна обновляться не реже 1 раза в 10 лет. После вмешательства надзорного ведомства утвержден новый перечень объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Югры», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. 

За нарушение прокуратура вынесла представление директору департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергею Филатову. В настоящее время обновленный перечень уже доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU писало, что в новое издание Красной книги ХМАО внесут два новых вида грибов. В прежней редакции числятся 38 наименований.

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выявила нарушения при формировании списка видов редких растений, животных и грибов для местной Красной книги. Последний раз перечень публиковался еще в 2013 году, а должен обновляться каждые 10 лет. «В ходе прокурорской проверки установлено, что последний перечень редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, заносимых в Красную книгу ХМАО, а также ее второе издание выпущены в 2013 году, а в силу требований закона она должна обновляться не реже 1 раза в 10 лет. После вмешательства надзорного ведомства утвержден новый перечень объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Югры», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.  За нарушение прокуратура вынесла представление директору департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергею Филатову. В настоящее время обновленный перечень уже доступен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU писало, что в новое издание Красной книги ХМАО внесут два новых вида грибов. В прежней редакции числятся 38 наименований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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