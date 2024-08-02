Челябинск пережил очередной ливень с градом. Видео

02 августа 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Дождь через некоторое время сменился на град Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 2 августа после сильного грома вновь пролил ливень. Далее ливень сменился на мелкий град. Стихия отступила только через час, передает корреспондент URA.RU. «На Челябинск снова обрушились обильные осадки. Примерно в 14:00 прогремел сильный гром, у машин завыла сигнализация. Пошел ливень, который вскоре сменился на град», — сообщает корреспондент. В социальных сетях челябинцы публикуют последствия вновь пришедших осадков. По улице Куйбышева, а также по проспекту Победы затопило автомобильную дорогу. Там общественный транспорт и авто с трудом передвигаются по огромной луже, обрызгивая друг друга волнами. Такая же ситуация образовалась возле ТРК «Фиеста». Перед началом ливня над городом растянулись темные грозовые тучи. Дождь прошел во всех районах Челябинска. Ранее сообщалось, что ровно в два часа дня на Челябинск обрушится сильный ливень. Также гроза может обрушиться на город и в 17:00. Гидрометеоцентр уведомил о отступлении сильных осадков 3 и 4 августа. Они сменятся на кратковременные дожди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 2 августа после сильного грома вновь пролил ливень. Далее ливень сменился на мелкий град. Стихия отступила только через час, передает корреспондент URA.RU. «На Челябинск снова обрушились обильные осадки. Примерно в 14:00 прогремел сильный гром, у машин завыла сигнализация. Пошел ливень, который вскоре сменился на град», — сообщает корреспондент. В социальных сетях челябинцы публикуют последствия вновь пришедших осадков. По улице Куйбышева, а также по проспекту Победы затопило автомобильную дорогу. Там общественный транспорт и авто с трудом передвигаются по огромной луже, обрызгивая друг друга волнами. Такая же ситуация образовалась возле ТРК «Фиеста». Перед началом ливня над городом растянулись темные грозовые тучи. Дождь прошел во всех районах Челябинска. Ранее сообщалось, что ровно в два часа дня на Челябинск обрушится сильный ливень. Также гроза может обрушиться на город и в 17:00. Гидрометеоцентр уведомил о отступлении сильных осадков 3 и 4 августа. Они сменятся на кратковременные дожди.