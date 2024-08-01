На Челябинск обрушится сильный ливень

Дождь уже сейчас начинается на границе Челябинска
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
Сильный ливень обрушится на Челябинск 2 августа в 14:00. Об этом предупреждает сайт «Яндекс.Погода».
«Ливень обрушится на Челябинск в 14:00. Дождь продлится 50 минут», — указано на сайте «Яндекс.Погода».
На анимированном сайте погоды «Вентускай» можно проследить, что грозовой фронт движется с запада. Сильная гроза обрушится на город к 17:00.
Ранее синоптики предупреждали о грозах с ливнями и сильным ветром 1 и 2 августа. Штормовое предупреждение сопровождалось данными о том, что ливень может привести к новому подъему уровня воды в водоемах региона.
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