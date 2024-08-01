01 августа 2024

На Челябинск обрушится сильный ливень

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Дождь. Челябинск, машины, вода, погода, лето, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, стихия, автотранспорт
Дождь уже сейчас начинается на границе Челябинска Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Сильный ливень обрушится на Челябинск 2 августа в 14:00. Об этом предупреждает сайт «Яндекс.Погода».

«Ливень обрушится на Челябинск в 14:00. Дождь продлится 50 минут», — указано на сайте «Яндекс.Погода».

На анимированном сайте погоды «Вентускай» можно проследить, что грозовой фронт движется с запада. Сильная гроза обрушится на город к 17:00.

Ранее синоптики предупреждали о грозах с ливнями и сильным ветром 1 и 2 августа. Штормовое предупреждение сопровождалось данными о том, что ливень может привести к новому подъему уровня воды в водоемах региона.

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Сильный ливень обрушится на Челябинск 2 августа в 14:00. Об этом предупреждает сайт «Яндекс.Погода». «Ливень обрушится на Челябинск в 14:00. Дождь продлится 50 минут», — указано на сайте «Яндекс.Погода». На анимированном сайте погоды «Вентускай» можно проследить, что грозовой фронт движется с запада. Сильная гроза обрушится на город к 17:00. Ранее синоптики предупреждали о грозах с ливнями и сильным ветром 1 и 2 августа. Штормовое предупреждение сопровождалось данными о том, что ливень может привести к новому подъему уровня воды в водоемах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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