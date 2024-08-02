Челябинский губернатор Текслер подвел итоги визита в Чебаркуль. Фото, видео

Губернатор Текслер: будем продолжать активно поддерживать развитие Чебаркуля

02 августа 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Текслер посетил приоритетные площадки развития в Чебаркуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита в Чебаркуль, состоявшегося 2 августа. В ходе поездки глава региона посетил стратегически важные объекты района, включая военный городок, молокозавод, больницу и центр патриотического воспитания «Авангард». Текслер отметил, что правительство региона планирует и дальше активно поддерживать развитие муниципалитета. «Территория очень интересная. Надо понимать, что это и агропромышленный город и, конечно, туристический. Мы активно поддерживаем его развитие и сегодня посетили ряд объектов благоустройства, которые город сделал вместе с регионом. Это и Семейный парк, строительство которого мы начинали с заросшей территории, также привели в порядок и парк Победы», — заключил Текслер. Глава региона отметил современное оборудование и номенклатуру Чебаркульского молокозавода. В ходе поездки он также обсудил ряд перспективных направлений для развития города. Одной из точек поездки стала местная больница, где был проведен капитальный ремонт. В 2025 году планируется отремонтировать операционный блок, который будет финальной точкой модернизации, сообщил Текслер. В ходе поездки губернатор посетил центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Там старшеклассников будут обучать военному мастерству и проводить патриотические встречи. Основную площадку учреждения завершат в октябре, еще несколько филиалов планируют открыть в Копейске и Магнитогорске в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита в Чебаркуль, состоявшегося 2 августа. В ходе поездки глава региона посетил стратегически важные объекты района, включая военный городок, молокозавод, больницу и центр патриотического воспитания «Авангард». Текслер отметил, что правительство региона планирует и дальше активно поддерживать развитие муниципалитета. «Территория очень интересная. Надо понимать, что это и агропромышленный город и, конечно, туристический. Мы активно поддерживаем его развитие и сегодня посетили ряд объектов благоустройства, которые город сделал вместе с регионом. Это и Семейный парк, строительство которого мы начинали с заросшей территории, также привели в порядок и парк Победы», — заключил Текслер. Глава региона отметил современное оборудование и номенклатуру Чебаркульского молокозавода. В ходе поездки он также обсудил ряд перспективных направлений для развития города. Одной из точек поездки стала местная больница, где был проведен капитальный ремонт. В 2025 году планируется отремонтировать операционный блок, который будет финальной точкой модернизации, сообщил Текслер. В ходе поездки губернатор посетил центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Там старшеклассников будут обучать военному мастерству и проводить патриотические встречи. Основную площадку учреждения завершат в октябре, еще несколько филиалов планируют открыть в Копейске и Магнитогорске в 2025 году.