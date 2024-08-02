Челябинский губернатор Текслер подвел итоги визита в Чебаркуль. Фото, видео

Губернатор Текслер: будем продолжать активно поддерживать развитие Чебаркуля
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер в авангарде. Челябинск
Текслер посетил приоритетные площадки развития в Чебаркуле Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита в Чебаркуль, состоявшегося 2 августа. В ходе поездки глава региона посетил стратегически важные объекты района, включая военный городок, молокозавод, больницу и центр патриотического воспитания «Авангард». Текслер отметил, что правительство региона планирует и дальше активно поддерживать развитие муниципалитета.

«Территория очень интересная. Надо понимать, что это и агропромышленный город и, конечно, туристический. Мы активно поддерживаем его развитие и сегодня посетили ряд объектов благоустройства, которые город сделал вместе с регионом. Это и Семейный парк, строительство которого мы начинали с заросшей территории, также привели в порядок и парк Победы», — заключил Текслер.

Глава региона отметил современное оборудование и номенклатуру Чебаркульского молокозавода. В ходе поездки он также обсудил ряд перспективных направлений для развития города. Одной из точек поездки стала местная больница, где был проведен капитальный ремонт. В 2025 году планируется отремонтировать операционный блок, который будет финальной точкой модернизации, сообщил Текслер.

В ходе поездки губернатор посетил центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Там старшеклассников будут обучать военному мастерству и проводить патриотические встречи. Основную площадку учреждения завершат в октябре, еще несколько филиалов планируют открыть в Копейске и Магнитогорске в 2025 году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита в Чебаркуль, состоявшегося 2 августа. В ходе поездки глава региона посетил стратегически важные объекты района, включая военный городок, молокозавод, больницу и центр патриотического воспитания «Авангард». Текслер отметил, что правительство региона планирует и дальше активно поддерживать развитие муниципалитета. «Территория очень интересная. Надо понимать, что это и агропромышленный город и, конечно, туристический. Мы активно поддерживаем его развитие и сегодня посетили ряд объектов благоустройства, которые город сделал вместе с регионом. Это и Семейный парк, строительство которого мы начинали с заросшей территории, также привели в порядок и парк Победы», — заключил Текслер. Глава региона отметил современное оборудование и номенклатуру Чебаркульского молокозавода. В ходе поездки он также обсудил ряд перспективных направлений для развития города. Одной из точек поездки стала местная больница, где был проведен капитальный ремонт. В 2025 году планируется отремонтировать операционный блок, который будет финальной точкой модернизации, сообщил Текслер. В ходе поездки губернатор посетил центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Там старшеклассников будут обучать военному мастерству и проводить патриотические встречи. Основную площадку учреждения завершат в октябре, еще несколько филиалов планируют открыть в Копейске и Магнитогорске в 2025 году.
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Ссылки по теме
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