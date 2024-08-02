Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего визита в Чебаркуль посетил молокозавод. Глава региона поздравил директора предприятия Дмитрия Гриценко с 59-летием с дня открытия завода, передает корреспондент URA.RU.
«Хотел бы поздравить вас с Днем рождения предприятия. Вы потомственный руководитель — это здорово. Предприятие, не смотря на все сложности, развивается и модернизируется», — заявил Текслер Гриценко.
Главе региона показали производственные цеха, новое оборудование и презентовали продукцию. Обзор линейки товаров губернатору представил Гриценко. Он рассказал об особенностях каждого продукта и предложил провести дегустацию. Ежегодно завод перерабатывает более 70 тысяч тонн молока, производя порядка 40 видов продукции.
Визит Текслера в Чебаркуль начался с посещения военного городка №1. Именно там, до перехода жилищно-коммунальных коммуникаций на баланс муниципалитета, зимой фиксировалось значительное количество обращений. По планам, закончить модернизацию и ремонт коммуникаций до наступления холодов. Это позволит провести весенне-зимний сезон на другом качественном уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!