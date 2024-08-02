Губернатор Текслер поздравил Чебаркульский молокозавод с Днем рождения. Фото, видео

02 августа 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (справа) поблагодарил директора молокозавода за работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего визита в Чебаркуль посетил молокозавод. Глава региона поздравил директора предприятия Дмитрия Гриценко с 59-летием с дня открытия завода, передает корреспондент URA.RU. «Хотел бы поздравить вас с Днем рождения предприятия. Вы потомственный руководитель — это здорово. Предприятие, не смотря на все сложности, развивается и модернизируется», — заявил Текслер Гриценко. Главе региона показали производственные цеха, новое оборудование и презентовали продукцию. Обзор линейки товаров губернатору представил Гриценко. Он рассказал об особенностях каждого продукта и предложил провести дегустацию. Ежегодно завод перерабатывает более 70 тысяч тонн молока, производя порядка 40 видов продукции. Визит Текслера в Чебаркуль начался с посещения военного городка №1. Именно там, до перехода жилищно-коммунальных коммуникаций на баланс муниципалитета, зимой фиксировалось значительное количество обращений. По планам, закончить модернизацию и ремонт коммуникаций до наступления холодов. Это позволит провести весенне-зимний сезон на другом качественном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего визита в Чебаркуль посетил молокозавод. Глава региона поздравил директора предприятия Дмитрия Гриценко с 59-летием с дня открытия завода, передает корреспондент URA.RU. «Хотел бы поздравить вас с Днем рождения предприятия. Вы потомственный руководитель — это здорово. Предприятие, не смотря на все сложности, развивается и модернизируется», — заявил Текслер Гриценко. Главе региона показали производственные цеха, новое оборудование и презентовали продукцию. Обзор линейки товаров губернатору представил Гриценко. Он рассказал об особенностях каждого продукта и предложил провести дегустацию. Ежегодно завод перерабатывает более 70 тысяч тонн молока, производя порядка 40 видов продукции. Визит Текслера в Чебаркуль начался с посещения военного городка №1. Именно там, до перехода жилищно-коммунальных коммуникаций на баланс муниципалитета, зимой фиксировалось значительное количество обращений. По планам, закончить модернизацию и ремонт коммуникаций до наступления холодов. Это позволит провести весенне-зимний сезон на другом качественном уровне.