Губернатор Текслер поздравил Чебаркульский молокозавод с Днем рождения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер на молзаводе и в сквере. Челябинск
Алексей Текслер (справа) поблагодарил директора молокозавода за работу Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего визита в Чебаркуль посетил молокозавод. Глава региона поздравил директора предприятия Дмитрия Гриценко с 59-летием с дня открытия завода, передает корреспондент URA.RU.

«Хотел бы поздравить вас с Днем рождения предприятия. Вы потомственный руководитель — это здорово. Предприятие, не смотря на все сложности, развивается и модернизируется», — заявил Текслер Гриценко.

Главе региона показали производственные цеха, новое оборудование и презентовали продукцию. Обзор линейки товаров губернатору представил Гриценко. Он рассказал об особенностях каждого продукта и предложил провести дегустацию. Ежегодно завод перерабатывает более 70 тысяч тонн молока, производя порядка 40 видов продукции.

Визит Текслера в Чебаркуль начался с посещения военного городка №1. Именно там, до перехода жилищно-коммунальных коммуникаций на баланс муниципалитета, зимой фиксировалось значительное количество обращений. По планам, закончить модернизацию и ремонт коммуникаций до наступления холодов. Это позволит провести весенне-зимний сезон на другом качественном уровне.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего визита в Чебаркуль посетил молокозавод. Глава региона поздравил директора предприятия Дмитрия Гриценко с 59-летием с дня открытия завода, передает корреспондент URA.RU. «Хотел бы поздравить вас с Днем рождения предприятия. Вы потомственный руководитель — это здорово. Предприятие, не смотря на все сложности, развивается и модернизируется», — заявил Текслер Гриценко. Главе региона показали производственные цеха, новое оборудование и презентовали продукцию. Обзор линейки товаров губернатору представил Гриценко. Он рассказал об особенностях каждого продукта и предложил провести дегустацию. Ежегодно завод перерабатывает более 70 тысяч тонн молока, производя порядка 40 видов продукции. Визит Текслера в Чебаркуль начался с посещения военного городка №1. Именно там, до перехода жилищно-коммунальных коммуникаций на баланс муниципалитета, зимой фиксировалось значительное количество обращений. По планам, закончить модернизацию и ремонт коммуникаций до наступления холодов. Это позволит провести весенне-зимний сезон на другом качественном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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