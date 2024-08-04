Житель ХМАО пытался откосить от армии через суд

Житель поселка Междуреченский подал в суд на призывные комиссии Кондинского района и округа. Югорчанин хотел, чтобы решение о направлении его в армию признали незаконным из-за болезни, но ему отказали.
«Каких-либо нарушений процедуры проведения освидетельствования административного истца врачами призывных комиссий, а также порядка установления ему категории годности к военной службе судом не установлено, доказательств обратного суду не представлено», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Парень утверждал, что него гипертоническая болезнь.
Однако подтвердить заболевание с помощью документов о необходимых медицинских обследованиях югорчанин не смог. «Административным истцом таких результатов обследования не представлено», — уточняют в публикации.
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