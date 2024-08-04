04 августа 2024
03 августа 2024

Житель ХМАО пытался откосить от армии через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Югочанин подал в суд на призывную комиссию
Югочанин подал в суд на призывную комиссию Фото:

Житель поселка Междуреченский подал в суд на призывные комиссии Кондинского района и округа. Югорчанин хотел, чтобы решение о направлении его в армию признали незаконным из-за болезни, но ему отказали.

«Каких-либо нарушений процедуры проведения освидетельствования административного истца врачами призывных комиссий, а также порядка установления ему категории годности к военной службе судом не установлено, доказательств обратного суду не представлено», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Парень утверждал, что него гипертоническая болезнь.

Однако подтвердить заболевание с помощью документов о необходимых медицинских обследованиях югорчанин не смог. «Административным истцом таких результатов обследования не представлено», — уточняют в публикации. 

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Житель поселка Междуреченский подал в суд на призывные комиссии Кондинского района и округа. Югорчанин хотел, чтобы решение о направлении его в армию признали незаконным из-за болезни, но ему отказали. «Каких-либо нарушений процедуры проведения освидетельствования административного истца врачами призывных комиссий, а также порядка установления ему категории годности к военной службе судом не установлено, доказательств обратного суду не представлено», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Парень утверждал, что него гипертоническая болезнь. Однако подтвердить заболевание с помощью документов о необходимых медицинских обследованиях югорчанин не смог. «Административным истцом таких результатов обследования не представлено», — уточняют в публикации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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