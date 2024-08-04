Фракцию ЕР в гордуме Кургана ждет масштабное обновление

В гордуме Кургана фракция ЕР обновится на треть

В гордуме Кургана поменяется минимум треть депутатов «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В гордуме Кургана у фракции партии «Единая Россия» обновится треть депутатского корпуса. Об этом сообщил секретарь реготделения депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«Состав фракции „Единая Россия“ в городской Думе изменится более чем на треть: в выборах участвуют лишь 11 из 17 действующих депутатов. Всего у „Единой России“ на выборах в гордуму сейчас 75 зарегистрированных кандидатов», — цитируют Ильтякова на сайте реготделения. Он отметил, что среди кандидатов у партии 38 женщин и 37 мужчин.

Всего на выборы, которые пройдут 8 сентября, зарегистрировали 286 кандидатов. Однако два представителя ЕР, являющиеся ветеранами СВО, Владимир Менщиков и Максим Харитоненко отказались от участия после регистрации. В выборах помимо единороссов участвуют представители КПРФ, ЛДПР, партий «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».