США выделили Украине около 4 млрд долларов на зарплаты

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Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила безвозвратный грант от США в размере 4 млрд долларов
Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила безвозвратный грант от США в размере 4 млрд долларов Фото:

Украина получила выплату от США в размере 3,9 млрд долларов через Всемирный банк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Деньги планируют потратить на зарплаты. 

«Украина получила безвозвратный грант в размере 3,9 млрд долларов США от США через Всемирный банк», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он заявил, что эти средства пойдут на приоритетные расходы, такие как зарплата учителей и спасателей, а также социальные выплаты. 

Это первый транш прямой финансовой поддержки от США в 2024 году. В общей сложности Украина получила от США 7,8 млрд прямой бюджетной помощи в этом году. 

Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали 40 миллиардов евро для Украины на 2025 год. Данное решение было принято для поддержки обороны страны. 

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Украина получила выплату от США в размере 3,9 млрд долларов через Всемирный банк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Деньги планируют потратить на зарплаты.  «Украина получила безвозвратный грант в размере 3,9 млрд долларов США от США через Всемирный банк», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он заявил, что эти средства пойдут на приоритетные расходы, такие как зарплата учителей и спасателей, а также социальные выплаты.  Это первый транш прямой финансовой поддержки от США в 2024 году. В общей сложности Украина получила от США 7,8 млрд прямой бюджетной помощи в этом году.  Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали 40 миллиардов евро для Украины на 2025 год. Данное решение было принято для поддержки обороны страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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