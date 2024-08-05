США выделили Украине около 4 млрд долларов на зарплаты

Украина получила выплату от США в размере 3,9 млрд долларов через Всемирный банк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Деньги планируют потратить на зарплаты.
«Украина получила безвозвратный грант в размере 3,9 млрд долларов США от США через Всемирный банк», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он заявил, что эти средства пойдут на приоритетные расходы, такие как зарплата учителей и спасателей, а также социальные выплаты.
Это первый транш прямой финансовой поддержки от США в 2024 году. В общей сложности Украина получила от США 7,8 млрд прямой бюджетной помощи в этом году.
Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали 40 миллиардов евро для Украины на 2025 год. Данное решение было принято для поддержки обороны страны.
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