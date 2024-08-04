В ХМАО юрист заявила о подделке подписи в уголовном деле о гибели вахтовика из Екатеринбурга

Юрист по уголовному делу вахтовика из Екатеринбурга Никиты Фефелова, который утонул на вахте в Нефтеюганске во время обкатки вездехода заявила, что в компании «АВ-Строй», где работал мужчина, была подделана подпись в документе ознакомления с правилами безопасности на производстве. Сторона защиты будет добиваться переквалификации уголовного дела, рассказала URA.RU юрист Юлия Липинская.
«Экспертиза якобы не смогла установить чья эта подпись и я подала ходатайство, чтобы [повторную] экспертизу назначили в Екатеринбурге. [Было установлено], что ни одна подпись Фефелову не принадлежит, за него расписались другие люди», — рассказала адвокат журналисту агентства.
Экспертиза в Екатеринбурге установила, что Никита Фефелов не расписывался в инструктаже о правилах безопасности при проведении работ и не был ознакомлен с техникой безопасности (документ есть в распоряжении редакции). Теперь сторона защиты будет добиваться переквалификации уголовного дела и привлечения к ответственности должностных лиц компании «АВ-Строй», которые были обязаны провести с вахтовиком соответствующие инструктажи.
Никита Фефелов погиб на вахте в Нефтеюганске во время обкатки вездехода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Однако адвокат и родственники Фефелова не согласны с квалификацией и требуют возбудить уголовное дело по статье 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».
URA.RU направило запросы в СК ХМАО и компанию «АВ Строй». Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Роструд ХМАО выявил вину работодателя в гибели вахтовика из Екатеринбурга. Трудовая инспекция установила, что причиной несчастного случая стало нарушение организации работы при обкатке вездехода.
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