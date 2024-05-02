Роструд ХМАО выявил вину работодателя в гибели вахтовика из Екатеринбурга

03 мая 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Роструд ХМАО оштрафовал компанию, на вахте которой погиб рабочий из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трудовая инспекция ХМАО оштрафовала компанию ООО «АВ-Строй», на вахте которой погиб рабочий из Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По результатам расследования несчастного случая за допущенные нарушения государственных нормативных требований охраны труда […] к административной ответственности привлечено юридическое и должностное лицо организации в виде штрафа на общую сумму 85 тысяч рублей», — сообщили агентству в Роструде. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Трудовая инспекция установила, что причиной несчастного случая стало нарушение организации работы при обкатке вездехода. «Перед началом работ не проведен осмотр места обкатки МТЛБ на предмет наличия заболоченности участков, не проведен замер толщины льда», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в расследование смерти вахтовика из Екатеринбурга в ХМАО. Никита Фефелов попал в аварию во время обкатки вездехода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трудовая инспекция ХМАО оштрафовала компанию ООО «АВ-Строй», на вахте которой погиб рабочий из Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По результатам расследования несчастного случая за допущенные нарушения государственных нормативных требований охраны труда […] к административной ответственности привлечено юридическое и должностное лицо организации в виде штрафа на общую сумму 85 тысяч рублей», — сообщили агентству в Роструде. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Трудовая инспекция установила, что причиной несчастного случая стало нарушение организации работы при обкатке вездехода. «Перед началом работ не проведен осмотр места обкатки МТЛБ на предмет наличия заболоченности участков, не проведен замер толщины льда», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в расследование смерти вахтовика из Екатеринбурга в ХМАО. Никита Фефелов попал в аварию во время обкатки вездехода.