Журналист Пугачева обратилась в СК для проверки Собчак по статье о клевете

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Журналист Юния Пугачева попросила проверить Ксению собак по статьям «Клевета» и «Неприкосновенность частной жизни» Фото:

Журналист Юния Пугачева подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Ксении Собчак. Она обвиняется Собчак в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«П?угачева обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак по статьям „Клевета“ и „Неприкосновенность частной жизни“», — передает telegram-канал. Она также утверждает, что трое осужденных по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей под руководством Ростеха выполняли поручения Ксении Собчак.

Ранее Хамовнический суд Москвы вынес приговор Кириллу Суханову, бывшему коммерческому директору Собчак. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии. Также суд Москвы вынес приговор Станиславу Садовому, сыну администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садового. Станиславу назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы за вымогательство денег у директора «Ростеха».

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Журналист Юния Пугачева подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Ксении Собчак. Она обвиняется Собчак в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «П?угачева обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак по статьям „Клевета“ и „Неприкосновенность частной жизни“», — передает telegram-канал. Она также утверждает, что трое осужденных по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей под руководством Ростеха выполняли поручения Ксении Собчак. Ранее Хамовнический суд Москвы вынес приговор Кириллу Суханову, бывшему коммерческому директору Собчак. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии. Также суд Москвы вынес приговор Станиславу Садовому, сыну администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садового. Станиславу назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы за вымогательство денег у директора «Ростеха».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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