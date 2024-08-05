Журналист Пугачева обратилась в СК для проверки Собчак по статье о клевете

05 августа 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Журналист Юния Пугачева попросила проверить Ксению собак по статьям «Клевета» и «Неприкосновенность частной жизни» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Юния Пугачева подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Ксении Собчак. Она обвиняется Собчак в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



«П?угачева обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак по статьям „Клевета“ и „Неприкосновенность частной жизни“», — передает telegram-канал. Она также утверждает, что трое осужденных по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей под руководством Ростеха выполняли поручения Ксении Собчак. Ранее Хамовнический суд Москвы вынес приговор Кириллу Суханову, бывшему коммерческому директору Собчак. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии. Также суд Москвы вынес приговор Станиславу Садовому, сыну администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садового. Станиславу назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы за вымогательство денег у директора «Ростеха». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Юния Пугачева подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Ксении Собчак. Она обвиняется Собчак в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «П?угачева обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак по статьям „Клевета“ и „Неприкосновенность частной жизни“», — передает telegram-канал. Она также утверждает, что трое осужденных по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей под руководством Ростеха выполняли поручения Ксении Собчак. Ранее Хамовнический суд Москвы вынес приговор Кириллу Суханову, бывшему коммерческому директору Собчак. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии. Также суд Москвы вынес приговор Станиславу Садовому, сыну администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садового. Станиславу назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы за вымогательство денег у директора «Ростеха».