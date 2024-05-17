Суд приговорил помощника главы Астрахани Григоряна за вымогательство у «Ростеха»

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Карен Григорян вымогал деньги у директора "Ростеха" Василия Бровко, за что и был осужден
Карен Григорян вымогал деньги у директора "Ростеха" Василия Бровко, за что и был осужден Фото:

Суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима помощника главы Астрахани Карена Григоряна. Он признан виновным в вымогательстве у "Ростеха" 4,5 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба объединенных судов Москвы.

"Суд назначил Григоряну наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в пресс-службе объединенных судов. Сообщение опубликовано в их telegram-канале.

Накануне Суд Москвы также приговорил сына администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед». До этого был осужден сам администратор канала по факту вымогательства денег у "Ростеха".

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Суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима помощника главы Астрахани Карена Григоряна. Он признан виновным в вымогательстве у "Ростеха" 4,5 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба объединенных судов Москвы. "Суд назначил Григоряну наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в пресс-службе объединенных судов. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Накануне Суд Москвы также приговорил сына администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед». До этого был осужден сам администратор канала по факту вымогательства денег у "Ростеха".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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