05 августа 2024
04 августа 2024

Жители города ХМАО жалуются на плохую работу автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социум города. Пермь, пенсионерка, пенсионер, лето, женщина, бабушка, пенсия, день, общественная остановка, льготы
В Пыть-Яхе жители часами ждут автобусы Фото:

Жители Пыть-Яха (ХМАО) жалуются на длительное ожидание автобусов. По их словам задержки могут достигать часа. Это связано с массовым увольнением водителей, рассказала местная жительница URA.RU.

«У нас в Пыть-Яхе плохо с автобусами. Сказали много водителей уволились. Ждем по часу и более автобус», — поделилась югорчанка.

По ее словам, такая ситуация длится уже около трех месяцев. В основном страдают маршруты № 6 и 9.

URA.RU отправило запрос в Пыть-Яхское управление автомобильного транспорта. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Пыть-Яха (ХМАО) жалуются на длительное ожидание автобусов. По их словам задержки могут достигать часа. Это связано с массовым увольнением водителей, рассказала местная жительница URA.RU. «У нас в Пыть-Яхе плохо с автобусами. Сказали много водителей уволились. Ждем по часу и более автобус», — поделилась югорчанка. По ее словам, такая ситуация длится уже около трех месяцев. В основном страдают маршруты № 6 и 9. URA.RU отправило запрос в Пыть-Яхское управление автомобильного транспорта. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...