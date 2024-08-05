Жители города ХМАО жалуются на плохую работу автобусов

06 августа 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

В Пыть-Яхе жители часами ждут автобусы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Пыть-Яха (ХМАО) жалуются на длительное ожидание автобусов. По их словам задержки могут достигать часа. Это связано с массовым увольнением водителей, рассказала местная жительница URA.RU. «У нас в Пыть-Яхе плохо с автобусами. Сказали много водителей уволились. Ждем по часу и более автобус», — поделилась югорчанка. По ее словам, такая ситуация длится уже около трех месяцев. В основном страдают маршруты № 6 и 9. URA.RU отправило запрос в Пыть-Яхское управление автомобильного транспорта. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пыть-Яха (ХМАО) жалуются на длительное ожидание автобусов. По их словам задержки могут достигать часа. Это связано с массовым увольнением водителей, рассказала местная жительница URA.RU. «У нас в Пыть-Яхе плохо с автобусами. Сказали много водителей уволились. Ждем по часу и более автобус», — поделилась югорчанка. По ее словам, такая ситуация длится уже около трех месяцев. В основном страдают маршруты № 6 и 9. URA.RU отправило запрос в Пыть-Яхское управление автомобильного транспорта. Ответ ожидается.