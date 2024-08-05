Жители города ХМАО жалуются на плохую работу автобусов

В Пыть-Яхе жители часами ждут автобусы
Жители Пыть-Яха (ХМАО) жалуются на длительное ожидание автобусов. По их словам задержки могут достигать часа. Это связано с массовым увольнением водителей, рассказала местная жительница URA.RU.
«У нас в Пыть-Яхе плохо с автобусами. Сказали много водителей уволились. Ждем по часу и более автобус», — поделилась югорчанка.
По ее словам, такая ситуация длится уже около трех месяцев. В основном страдают маршруты № 6 и 9.
URA.RU отправило запрос в Пыть-Яхское управление автомобильного транспорта. Ответ ожидается.
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