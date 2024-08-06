Харрис официально победила в голосовании Демократической партии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набрала 99% голосов в виртуальном голосовании от своей партии, в результате чего стала победителем. Об этом сообщает Bloomberg.
«Она [Харрис] стала первой чернокожей женщиной и американкой азиатского происхождения, возглавившей президентский список крупной политической партии США», — передает газета. Отмечается, что Харрис набрала 99% голосов. Ожидается, что кандидат на пост главы США примет номинацию на национальном съезде Демократической партии, который продет в Чикаго.
Также, по данным Reuters, Камала Харрис на данный момент выбирает себе кандидата в вице-президенты. Ее выбор стоит между губернатором Миннесоты Тимом Уолцем и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро. Ожидается, что она расскажет подробности 6 августа на выступлении в Университете Темпл.
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набрала 99% голосов в виртуальном голосовании от своей партии, в результате чего стала победителем. Об этом сообщает Bloomberg. «Она [Харрис] стала первой чернокожей женщиной и американкой азиатского происхождения, возглавившей президентский список крупной политической партии США», — передает газета. Отмечается, что Харрис набрала 99% голосов. Ожидается, что кандидат на пост главы США примет номинацию на национальном съезде Демократической партии, который продет в Чикаго. Также, по данным Reuters, Камала Харрис на данный момент выбирает себе кандидата в вице-президенты. Ее выбор стоит между губернатором Миннесоты Тимом Уолцем и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро. Ожидается, что она расскажет подробности 6 августа на выступлении в Университете Темпл.