Харрис официально победила в голосовании Демократической партии

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Камала Харрис набрала 99% голосов на виртуальном голосовании Демократической партии Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набрала 99% голосов в виртуальном голосовании от своей партии, в результате чего стала победителем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Она [Харрис] стала первой чернокожей женщиной и американкой азиатского происхождения, возглавившей президентский список крупной политической партии США», — передает газета. Отмечается, что Харрис набрала 99% голосов. Ожидается, что кандидат на пост главы США примет номинацию на национальном съезде Демократической партии, который продет в Чикаго.

Также, по данным Reuters, Камала Харрис на данный момент выбирает себе кандидата в вице-президенты. Ее выбор стоит между губернатором Миннесоты Тимом Уолцем и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро. Ожидается, что она расскажет подробности 6 августа на выступлении в Университете Темпл.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набрала 99% голосов в виртуальном голосовании от своей партии, в результате чего стала победителем. Об этом сообщает Bloomberg. «Она [Харрис] стала первой чернокожей женщиной и американкой азиатского происхождения, возглавившей президентский список крупной политической партии США», — передает газета. Отмечается, что Харрис набрала 99% голосов. Ожидается, что кандидат на пост главы США примет номинацию на национальном съезде Демократической партии, который продет в Чикаго. Также, по данным Reuters, Камала Харрис на данный момент выбирает себе кандидата в вице-президенты. Ее выбор стоит между губернатором Миннесоты Тимом Уолцем и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро. Ожидается, что она расскажет подробности 6 августа на выступлении в Университете Темпл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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