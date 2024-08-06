06 августа 2024

Внупол ХМАО переполошил элиты Нижневартовска, спровоцировав слухи об уходе мэра. Инсайд

Приезд делегации депполитики спровоцировал слухи об отставке мэра Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд замглавы ДВП в Нижневартовск запустил волну пересудов
Приезд замглавы ДВП в Нижневартовск запустил волну пересудов Фото:

Визит в Нижневартовск делегатов из департамента внутренней политики ХМАО, направленных властями для оценки кадрового потенциала муниципалитета, спровоцировал слухи об отставке мэра Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«После приезда в город замглавы ДВП Радика Батретдинова и его коллег, направленных окружными властями для оценки кадрового потенциала муниципалитета, среди элит снова поползли слухи об отставке мэра Кощенко. Местный истеблишмент тут же занялся любимым делом — составлением рейтинга потенциальных сменщиков градоначальника. В топе оказалась пара местных депутатов, экс-парламентарий окружного заксо и даже бывший вице-мэр, в вотчине которого перед отставкой были серьезные скандалы, в том числе завершившиеся уголовными делами», — отмечает инсайдер.

Визит делегатов породил множество слухов. Однако, как уточняет собеседник URA.RU в окружном истеблишменте, пока речь о скорой замене Кощенко не идет. «Все кадровые решения в округе поставлены на паузу до выборов губернатора, которые пройдут 8 сентября. Приезд делегации не стоит расценивать как начало консультаций по смене мэра», — уточняет информатор.

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Визит в Нижневартовск делегатов из департамента внутренней политики ХМАО, направленных властями для оценки кадрового потенциала муниципалитета, спровоцировал слухи об отставке мэра Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После приезда в город замглавы ДВП Радика Батретдинова и его коллег, направленных окружными властями для оценки кадрового потенциала муниципалитета, среди элит снова поползли слухи об отставке мэра Кощенко. Местный истеблишмент тут же занялся любимым делом — составлением рейтинга потенциальных сменщиков градоначальника. В топе оказалась пара местных депутатов, экс-парламентарий окружного заксо и даже бывший вице-мэр, в вотчине которого перед отставкой были серьезные скандалы, в том числе завершившиеся уголовными делами», — отмечает инсайдер. Визит делегатов породил множество слухов. Однако, как уточняет собеседник URA.RU в окружном истеблишменте, пока речь о скорой замене Кощенко не идет. «Все кадровые решения в округе поставлены на паузу до выборов губернатора, которые пройдут 8 сентября. Приезд делегации не стоит расценивать как начало консультаций по смене мэра», — уточняет информатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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