Визит в Нижневартовск делегатов из департамента внутренней политики ХМАО, направленных властями для оценки кадрового потенциала муниципалитета, спровоцировал слухи об отставке мэра Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«После приезда в город замглавы ДВП Радика Батретдинова и его коллег, направленных окружными властями для оценки кадрового потенциала муниципалитета, среди элит снова поползли слухи об отставке мэра Кощенко. Местный истеблишмент тут же занялся любимым делом — составлением рейтинга потенциальных сменщиков градоначальника. В топе оказалась пара местных депутатов, экс-парламентарий окружного заксо и даже бывший вице-мэр, в вотчине которого перед отставкой были серьезные скандалы, в том числе завершившиеся уголовными делами», — отмечает инсайдер.
Визит делегатов породил множество слухов. Однако, как уточняет собеседник URA.RU в окружном истеблишменте, пока речь о скорой замене Кощенко не идет. «Все кадровые решения в округе поставлены на паузу до выборов губернатора, которые пройдут 8 сентября. Приезд делегации не стоит расценивать как начало консультаций по смене мэра», — уточняет информатор.
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