Петербуржец «заминировал» самолет «Уральских авиалиний» из мести беременной жене, его сурово наказали

Жителя Санкт-Петербурга Рафикджона Юсупова, сообщившего о ложном теракте на борту «Уральских авиалиний» из-за обиды на беременную жену, приговорили к трем годам колонии и выплате 1,8 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram.
«Суд назначил мужчине три года и три месяца колонии-поселения, а также взыскал с него в пользу авиакомпании 1,8 млн рублей», — пишет telegram-канал «Авиавторщина». Инцидент произошел в феврале 2024-го.
Тогда Юсупов поссорился со своей супругой, которая в тот день полетела в Таджикистан. Когда она уехала в аэропорт, мужчина позвонил в Пулково и заявил, что в багаже его супруги — бомба, которая взорвется на борту самолета. Дважды произнеся слово «теракт», Рафикджон бросил трубку.
Узнав об этом, командир судна решил вернуться и посадил борт в питерском аэропорту спустя час. В конце концов бомбу не нашли, а рейс задержали на несколько часов, что нанесло «Уральским авиалиниям» материальный ущерб почти на два миллиона рублей.
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