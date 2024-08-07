Петербуржец «заминировал» самолет «Уральских авиалиний» из мести беременной жене, его сурово наказали

«Заминировавшего» самолет «Уральских авиалиний» петербуржца отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденный должен будет выплатить авиакомпании 1,8 млн рублей
Осужденный должен будет выплатить авиакомпании 1,8 млн рублей Фото:

Жителя Санкт-Петербурга Рафикджона Юсупова, сообщившего о ложном теракте на борту «Уральских авиалиний» из-за обиды на беременную жену, приговорили к трем годам колонии и выплате 1,8 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram.

«Суд назначил мужчине три года и три месяца колонии-поселения, а также взыскал с него в пользу авиакомпании 1,8 млн рублей», — пишет telegram-канал «Авиавторщина». Инцидент произошел в феврале 2024-го.

Тогда Юсупов поссорился со своей супругой, которая в тот день полетела в Таджикистан. Когда она уехала в аэропорт, мужчина позвонил в Пулково и заявил, что в багаже его супруги — бомба, которая взорвется на борту самолета. Дважды произнеся слово «теракт», Рафикджон бросил трубку.

Узнав об этом, командир судна решил вернуться и посадил борт в питерском аэропорту спустя час. В конце концов бомбу не нашли, а рейс задержали на несколько часов, что нанесло «Уральским авиалиниям» материальный ущерб почти на два миллиона рублей.

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Жителя Санкт-Петербурга Рафикджона Юсупова, сообщившего о ложном теракте на борту «Уральских авиалиний» из-за обиды на беременную жену, приговорили к трем годам колонии и выплате 1,8 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram. «Суд назначил мужчине три года и три месяца колонии-поселения, а также взыскал с него в пользу авиакомпании 1,8 млн рублей», — пишет telegram-канал «Авиавторщина». Инцидент произошел в феврале 2024-го. Тогда Юсупов поссорился со своей супругой, которая в тот день полетела в Таджикистан. Когда она уехала в аэропорт, мужчина позвонил в Пулково и заявил, что в багаже его супруги — бомба, которая взорвется на борту самолета. Дважды произнеся слово «теракт», Рафикджон бросил трубку. Узнав об этом, командир судна решил вернуться и посадил борт в питерском аэропорту спустя час. В конце концов бомбу не нашли, а рейс задержали на несколько часов, что нанесло «Уральским авиалиниям» материальный ущерб почти на два миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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