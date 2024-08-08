WTV: вертолет упал на военной базе в США

На военной базе Форт-Новосел в штате Алабама, США, произошло падение вертолета, в результате которого погиб один пилот-инструктор и получил травмы пилот-курсант.
«Пилот-инструктор погиб при падении вертолета на базе Форт-Новосел. Пилот-курсант получил незначительные травмы», — сообщает местный телеканал
По информации телеканала, Центр передового опыта авиации армии США и Управление по связям с общественностью Форт-Новосел подтвердили факт несчастного случая и госпитализацию пострадавшего пилота-курсанта. В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.
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