WTV: вертолет упал на военной базе в США

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, вертолет, санавиация
В результате падения вертолета погиб пилот Фото:

На военной базе Форт-Новосел в штате Алабама, США, произошло падение вертолета, в результате которого погиб один пилот-инструктор и получил травмы пилот-курсант.

«Пилот-инструктор погиб при падении вертолета на базе Форт-Новосел. Пилот-курсант получил незначительные травмы», — сообщает местный телеканал WTVY, ссылаясь на заявление представителей авиабазы.

По информации телеканала, Центр передового опыта авиации армии США и Управление по связям с общественностью Форт-Новосел подтвердили факт несчастного случая и госпитализацию пострадавшего пилота-курсанта. В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.

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На военной базе Форт-Новосел в штате Алабама, США, произошло падение вертолета, в результате которого погиб один пилот-инструктор и получил травмы пилот-курсант. «Пилот-инструктор погиб при падении вертолета на базе Форт-Новосел. Пилот-курсант получил незначительные травмы», — сообщает местный телеканал WTVY, ссылаясь на заявление представителей авиабазы. По информации телеканала, Центр передового опыта авиации армии США и Управление по связям с общественностью Форт-Новосел подтвердили факт несчастного случая и госпитализацию пострадавшего пилота-курсанта. В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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