Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили 59 беспилотников ВСУ

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Пострадавших в результате атаки БПЛА нет
Пострадавших в результате атаки БПЛА нет Фото:

Силы ПВО России уничтожили 59 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать над Брянской областью. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз.

«На данный момент над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено [59] вражеских БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. Пострадавших и разрушений, согласно словам губернатора, нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотников, которые пытались атаковать столицу. По его словам, летательные аппараты сбили в городском округе Люберцы.

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Силы ПВО России уничтожили 59 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать над Брянской областью. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. «На данный момент над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено [59] вражеских БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. Пострадавших и разрушений, согласно словам губернатора, нет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотников, которые пытались атаковать столицу. По его словам, летательные аппараты сбили в городском округе Люберцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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