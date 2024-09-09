Бакальчук объяснил платную приемку на Wildberries

Бакальчук: платная приемка должна была разгрузить склады и оптимизировать работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Платная приемка на Wildberries нужна была для оптимизации потоков товаров
Платная приемка на Wildberries нужна была для оптимизации потоков товаров Фото:

Платная приемка на складах Wildberries должна была помочь избежать перегрузки и стать гарантией быстрой обработки заказов. Об этом сообщил сооснователь компании Владислав Бакальчук.

«Логика была проста и понятна — приемка на складах должна была стать инструментом для оптимизации потоков товаров, чтобы избежать перегрузки и гарантировать быструю обработку заказов», — написал Бакальчук в своем telegram-каналее. Он заявил, что такая система помогала равномерно распределить нагрузку, но с приходом нового руководства превратилась в хаос.

Сооснователь рассказал, что на данный момент склады Wildberries искусственно перегружаются, это стало нормой для компании. По его данным, количество мест хранения уменьшилось с 595 до 535 млн.

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Платная приемка на складах Wildberries должна была помочь избежать перегрузки и стать гарантией быстрой обработки заказов. Об этом сообщил сооснователь компании Владислав Бакальчук. «Логика была проста и понятна — приемка на складах должна была стать инструментом для оптимизации потоков товаров, чтобы избежать перегрузки и гарантировать быструю обработку заказов», — написал Бакальчук в своем telegram-каналее. Он заявил, что такая система помогала равномерно распределить нагрузку, но с приходом нового руководства превратилась в хаос. Сооснователь рассказал, что на данный момент склады Wildberries искусственно перегружаются, это стало нормой для компании. По его данным, количество мест хранения уменьшилось с 595 до 535 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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