Бакальчук объяснил платную приемку на Wildberries

Платная приемка на складах Wildberries должна была помочь избежать перегрузки и стать гарантией быстрой обработки заказов. Об этом сообщил сооснователь компании Владислав Бакальчук.
«Логика была проста и понятна — приемка на складах должна была стать инструментом для оптимизации потоков товаров, чтобы избежать перегрузки и гарантировать быструю обработку заказов», — написал Бакальчук в своем telegram-каналее. Он заявил, что такая система помогала равномерно распределить нагрузку, но с приходом нового руководства превратилась в хаос.
Сооснователь рассказал, что на данный момент склады Wildberries искусственно перегружаются, это стало нормой для компании. По его данным, количество мест хранения уменьшилось с 595 до 535 млн.
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