Алаудинов назвал «чмошниками» участников драки в Анапе с уроженцами Чечни

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов удивился отношению наблюдателей за произошедшей дракой с участием уроженцев Чечни в Анапе. По его словам, один из двух «чмошников» ударил Зелимхана Заурбекова, другого участника конфликта. Последний ответил обидчикам, но «в больницу их отправили другие люди».
«Подрались отдельные друг от друга две группы людей. То есть, этих двух аниматоров, или как их назвать двух чмошников. Один из них ударил Зелимхана, тот ему ответил, но в больницу их отправили другие люди, то есть примешивать вот одно к другому не нужно», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале.
Командир отметил, что в комментариях заметил деятельность Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). По его словам, некоторые блогеры пытаются «раскачать ситуацию, продавшись за три рубля».
Ранее стало известно о конфликте в кафе Анапы. По одной версии, туристка отказалась знакомиться с местными, что и спровоцировало конфликт. По другой, она якобы оскорбила местных уроженцев Чечни по национальному признаку. Подробнее о точках зрения о причинах драки — в материале URA.RU.
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