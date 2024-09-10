Reuters: Байден придумал свою секретную стратегию в отношении Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден передал свой секретный план относительно конфликта на Украине
Байден передал свой секретный план относительно конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена передала Конгрессу секретный доклад, в котором описана стратегия в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

«Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс секретный доклад о своей стратегии в отношении конфликта на Украине», — передает агентство со ссылкой на свои источники. Их имена не раскрываются.

Помощник одного из конгрессменов рассказал Reuters, что доклад уже поступил к законодателям в понедельник, но с ним пока не ознакомились. Белый дом не прокомментировал сообщения.

Ранее сообщалось о визите главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустама Умерова в США. В ходе встречи с официальными лицами представители Киева собирались попросить Байдена снять ограничения на удары по России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента США Джо Байдена передала Конгрессу секретный доклад, в котором описана стратегия в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.  «Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс секретный доклад о своей стратегии в отношении конфликта на Украине», — передает агентство со ссылкой на свои источники. Их имена не раскрываются. Помощник одного из конгрессменов рассказал Reuters, что доклад уже поступил к законодателям в понедельник, но с ним пока не ознакомились. Белый дом не прокомментировал сообщения. Ранее сообщалось о визите главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустама Умерова в США. В ходе встречи с официальными лицами представители Киева собирались попросить Байдена снять ограничения на удары по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...