Reuters: Байден придумал свою секретную стратегию в отношении Украины

Администрация президента США Джо Байдена передала Конгрессу секретный доклад, в котором описана стратегия в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс секретный доклад о своей стратегии в отношении конфликта на Украине», — передает агентство со ссылкой на свои источники. Их имена не раскрываются.
Помощник одного из конгрессменов рассказал Reuters, что доклад уже поступил к законодателям в понедельник, но с ним пока не ознакомились. Белый дом не прокомментировал сообщения.
Ранее сообщалось о визите главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустама Умерова в США. В ходе встречи с официальными лицами представители Киева собирались попросить Байдена снять ограничения на удары по России.
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